Már nincs együtt Tom Cruise és Hayley Atwell

Szakított párjával, Hayley Atwellel Tom Cruise, akivel a Mission: Impossible új részében is együtt szerepeltek – írja a Sun. A két színész egy éve került közel egymáshoz, és azóta többször is nyilvánosan, egymás kezét fogva mutatkoztak együtt. Többek közt a wimbledoni tenisztornára is együtt mentek meccset nézni.

Egy bennfentes szerint „nagyon intenzív” volt a kapcsolatuk a forgatás idején, jól kijöttek egymással, és „jóformán elválaszthatatlanok voltak”. A forgatás végéhez közeledve mégis úgy döntöttek, hogy inkább csak barátok maradnak.

A forrás szerint a szakításban az is közrejátszik, hogy mindketten több projekten is dolgoznak és nagyon elfoglaltak. Úgy tudni, hogy a 39 éves Hayley Atwell volt az első nő, akivel Tom Cruise hosszútávú kapcsolatba kezdett azóta, hogy 2012-ben elvált Katie Holmes-tól.

Tom Cruise új filmjei egyébként a koronavírus-járvány miatt már csak jövőre kerülnek a mozikba.