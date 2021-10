Újabb összművészeti kísérlet szem- és fültanúi lehetünk. Reisz Gábor rendező nyolcperces klipet forgatott Monteverdi több mint 400 éve írt zenéjére, bizonyítva ezzel, hogy az opera műfaját kortárs filmnyelvi eszközökkel is be lehet mutatni.

Az Orfeo a konyhában című zenei filmdrámát a régizenei lakáskoncertek és baráti zenélések kötetlen hangulata ihlette. Ez derül ki az Indexhez is eljuttatott leírásból, amelyből megtudható, hogy Kalafszky Adriána énekesnő, Király Dóra furulyás és fagottos, illetve Takácsy Réka előadóművész a karantén idején hagyományossá vált, online klasszikus zenei koncertek helyett egy olyan videóklipet álmodott meg, amely zenei és filmes szempontból is a legmagasabb művészi színvonalat képviseli, és önálló művészeti alkotásként is megállja helyét.

A filmet Reisz Gábor rendezte Friedenthal Zoltán, Takácsy Réka és Kalafszky Adriána énekesnő főszereplésével. A videóklipben megszólaló zenei részlet Monteverdi első operájának (Orfeusz) Prológusa. A leírás szerint a nyitó fanfár után – amely ma már régizenei slágernek számít – megjelenik a Zene múzsája, aki a zene hatalmát hirdeti, s aki Orfeuszt is természetfeletti tettek végrehajtásához segítette. A Zene múzsája allegorikus szereplőként azt az üzenetet közvetíti, hogy a zene mindenkihez szól, mindent átformál, mindenhol ott van.

Elképesztően izgalmas lehetőségek vannak az opera- vagy musicalfilmben. A zenehasználat a legfőbb műfaji sajátossága, amely számomra mindig egyfajta szürrealizmushoz való közeledést, lelki kitárulkozást jelent, és ebben a szabadságban minden alkotó szívesen időzik

– fogalmazza meg a film esszenciáját Reisz Gábor, ami azért is fontos, mert nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is elenyésző a történetet mesélő komolyzenei videóklipek száma.