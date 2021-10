Adele elképesztő rekorddal tért vissza

Adele hat év után tért vissza az Easy on Me című slágerével, és rögtön a feje tetejére állított mindent. A 33 éves énekesnő ugyanis rekorddal kezdett, és megdöntötte az egy hét alatt legtöbbet streamelt dal rekordját az Egyesült Királyságban, ahol rögtön a slágerlisták élére ugrott.

A Someone Like You és a Hello után ez a harmadik kislemeze, amely listavezető Nagy-Britanniában, míg az amerikai Billboard Hot 100-as listáján az Easy on Me a negyedik szám, amely megszerezte az első helyet.

A dalt az elmúlt egy hét alatt 24 millióan streamelték,

ezzel megdöntötte a brit rekordot, amelyet Ariana Grande 2019-es, 7 rings című száma tartott 16,9 millióval. A Spotify pedig bejelentette, hogy az október 15-én megjelent szám az egy nap alatt legtöbbet streamelt dal rekordját is magáénak tudhatja. A szívszorító ballada a válását dolgozza fel Simon Konecki vállalkozóval.

Adele 30 című albuma a tervek szerint november 19-én jelenik meg.

