Egy Instagram-posztban fedte fel a dátumot az énekesnő.

Fotó: Kevork Djansezian / Getty Images Hungary

Mint arról korábban az Index is beszámolt, több mint hat év után új dallal és albummal tér vissza Adele. Az énekesnő rengeteg dolgon ment keresztül az elmúlt években: túl van egy váláson, megszabadult súlyfeleslegétől és nemrégiben ismét rátalált a szerelem.

Sehol nem voltam ahhoz képest, ahol lenni szerettem volna, amikor elkezdtem mindezt három évvel ezelőtt. Mindig is a rutinra és a konzisztenciára támaszkodtam, hogy biztonságban érezzem magam — ehhez képest egy zavarral és belső nyugtalansággal teli útvesztőbe kényszerítettem magam

— kezdte az énekesnő az Instagram-posztjában.

Rengeteg égető igazságot tanultam meg magamról ezen az úton. Sok réteget levetkőztem, de újakba is burkolóztam. Igazán hasznos dolgokat fedeztem fel, többek között az egészséges gondolkodásmódot. Úgy érzem, végre megtaláltam az érzéseimet. Elmegyek odáig, hogy azt mondjam, soha életemben nem éreztem magam ilyen békésnek — így arra is készen állok, hogy kiadjam ezt az albumot

— folytatta, majd köszönetet mondott barátainak, akik a legnehezebb időszakokban is kiálltak mellette, még annak ellenére is, hogy bezárkózása miatt hajlamos volt elhanyagolni őket — ennek a korszaknak azonban most már vége.

Az énekesnő negyedik stúdióalbuma, mely egyszerűen a "30" nevet kapta 2021 november 19-én jelenik meg, az albumot beharangozó single az "Easy On Me" azonban már holnap, október 15-én hallgatható lesz.