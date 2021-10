Osváth Zsolt: Az Elkxrtuk alkotói mindent feláldoztak Hollywood oltárán

Osváth Zsolt és a Fókuszcsoport csatorna feje, Nagy Ádám azon kevés videós közé tartozik, aki szokott és mer is beszélni közéleti témákról. Osváth Zsolt az előválasztás előtt mindegyik miniszterelnök-jelöltet leültette legendás zöld kanapéjára, és próbálta bemutatni a politikai szereplők emberibb oldalát, ezenkívül pedig mindegyikükkel forgatott egy napot, hogy bemutassa őket munka közben, ezzel is népszerűsítve az előválasztást. Sőt az október 23-i ellenzéki nagygyűlésen is feltűnt a színpadon.

Nagy Ádám pedig rendszeresen veszi fel a videós menüjére a közéleti tartalmakat, nyíltan vállalja a véleményét olyan témákban, amikben egyre kevesebben mernek megszólalni. Egy olyan videósorozatot is készített, ahol válságkezelő édesapját ültette kamera elé, aki értékelte az elmúlt tíz évet, és megpróbált a jövőbe tekinteni, mindezt társadalmi kérdések boncolgatásával, kivesézve politikai, egészségügyi és gazdasági témákat.

A két videós úgy döntött, hogy fogják magukat, és elmennek megnézni az Elkxrtuk mozifilmet.

Nagy Ádámnál ez a lépés párosult egy pluszaktualitással, mivel a tartalomgyártó elindított a csatornáján egy kritikasorozatot, ahol az elmúlt tíz esztendő összes magyar filmjéről ad egy visszajelzést, időrendben a legkorábbiaktól haladva. Ezt a szabályt most kétségtelenül áthágta, és nemcsak előrevette, de egy teljes videót szentelt az Elkxrtuknak, hiszen a művészfilmmé avanzsált alkotás már a megjelenése előtt nagy port kavart.

Az objektivitásra törekedve Nagy Ádám azzal kezdte a kritikáját, hogy a film kompetens lett, több dolgot is el tud benne ismerni. Az operatőr, a vágó és a rendező munkáját rendben találta, még akkor is, ha nem kimagaslónak, sokkal inkább iparosmunkának minősíti. A zenével is viszonylag meg volt elégedve, bár ott sem végig, mert szerinte sokszor volt túldramatizálva. Úgy ítélte, hogy a párbeszédek gyengék, a szövegek tankönyvszagúak, hiányzik belőlük a mélység, ezáltal pedig a főszereplőkkel sem tudott azonosulni, mert csak sodródtak a történésekkel.

A legjobb szereplő szerintem, aki az MTVA-nál a portást játszotta. Őt nagyon adtam.

A film hangulatát Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből törölve című filmjéhez hasonlította, de kiemelte, hogy ott jobban sikerült átadni. Többször is kiemelte, hogy a két óra a bemutatott és felvázolt történethez képest hosszúnak hatott, illetve politikai krimitől több fordulatra és feszültségre számított, aminek az Elkxrtuk nem tudott megfelelni.

A legnagyobb problémája a történettel az volt, hogy bár rejtett magában egy jó filmet, de a szemszög, amin keresztül bemutatták, nem volt elég érdekes. Nem derült ki semmi a kulisszák mögülről, és a démonizált szereplő oldalát egy picit sem mutatták be. Szerinte az őszödi beszéd történetét úgy lehetett volna igazán jól bemutatni, ha Gyurcsány Ferenc nézőpontján keresztül is megvilágították volna a történteket. Az, hogy őt kihagyták, Dobrev Klárát pedig beemelték a középpontba, egy olyan lépés volt, amitől igazán propagandaszagúvá vált a produkció, hiszen ő a film forgatása alatt sokkal inkább számított tényezőnek.

Kritikáját azzal zárta, hogy filmtechnikailag megugrott egy szintet, és a propagandaíze az egésznek hozzáad egy olyan pluszt, amitől egy fokkal érdekesebbé vált a film, amely, ha ezt a tényezőt nem nézzük, kifejezetten unalmasra sikeredett. Mivel minden filmet egy tízes skálán szokott értékelni, itt sem maradhatott ki ez a gesztus, Nagy Ádám három pontra értékelte az Elkxrtuk mozit.

Osváth Zsolt már több korábbi videójában is mesélte követőinek, hogy ő kamaszként ott volt 2006-ban a tüntetésen, és „nyelte a könnygázt”, amitől asztmásként befulladt, és korházba is került. Tehát vannak tapasztalatai és emlékei, így kicsit félt, hogy a mozi közben elönti egy rossz érzés, de elmaradt a gombócérzés a torkából, mert az alkotók feláldoztak mindent Hollywood oltárán. Azt is kiemelte, hogy sok jelenet nem adta vissza a magyar valóság hangulatát.

A filmet Zsolt is túl hosszúnak titulálta, illetve ő is kiemelte, hogy a propagandával erősen átitatott sztori miatt nem tudott kiteljesedni a cselekmény, pedig benne volt a pakliban, hogy ez a sztori egy értékelhető alkotást eredményezzen. Zsolt szerint volt a filmben egy pont, ami után a történet átcsapott egy olyan erőltetett propagandába, aminek kapcsán még a Fidesz-szavazók többsége is azt fogja gondolni, hogy túl lett tolva ez a bicikli.

Atyaúristen, erre szántam két órát? Faszom, de tényleg.

Azzal zárta kritikáját, hogy ha egy pici objektivitást csempésztek volna a történetbe, sokkal inkább célt értek volna, ehelyett annyira szájba rágták a tanulságot, hogy semmi valódi érzést nem sikerült kiváltaniuk.