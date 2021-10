Független filmesek tehetséggel, kitartással és kecskével

Teljesen ismeretlenül robbant be 2009-es Magyar Filmszemlén a profik közé Szajki Péter. A hétmillió forintból készült, Intim fejlövés című szexi krimi-vígjátékkal el is vitte a legjobb első filmnek járó díjat. Azóta – szintén független, tehát állami támogatás nélkül dolgozó rendezőként – megcsinálta a Szinglik éjszakáját, a Nejem, nőm, csajom című romkomot, legutóbbi munkája, a Most van most minden létező díjat elhozott két amerikai filmfesztiválról.

Az utóbbi két filmben már együtt dolgozott feleségével, Szajki-Vörös Adéllal. Az elsőnél még nem voltak házasok, viszont kiderült, hogy a forgatókönyv hiteles női szempontjaihoz nélkülözhetetlen Adél segítsége, később privát szempontok is felmerültek. Azóta együtt dolgoznak és élnek.

Büszkék arra, hogy sikereiket független filmesként érték el, sőt már producerként sem kezdők, de azért nem bánnák, ha a következő filmjükhöz kapnának némi anyagi segítséget a Nemzeti Filmintézettől.

A beszélgetésben szórakoztató magán- és közügyek mellett szó esik arról, hogy

hány millió forint kell ma Magyarországon egy olcsó filmhez,

mit gondolnak róluk a szomszédaik,

mi a baj a birkákkal,

hogy kerül fel egy forgatókönyvíró az összes online kecskés oldalra,

és mi történik, ha interjú előtt hazugságvizsgáló készüléket szerelnek a sztárokra.

Az arútluK podcast előző adásában Halász Ritával, a Margó-díjas Mély levegő című könyv szerzőjével beszélgettünk.



