Az Elkxrtuk színésze üzent Molnár Áronnak: ha már az elfogadást hirdeted, cselekedj is aszerint

Mózes András a Thália Színház művésze, illetve az Elkxrtuk című film egyik főszereplője a Színház Online-on közzétett nyílt levélben reagált Molnár Áron Gubás Gabihoz intézett szavaira.

Ahogy azt az Index is megírta, a noÁr mozgalom feje Arany Medál-díjban részesült, ahogy Gubás Gabi is, aki Dobrev Klárát alakította a csípős kritikákat megélt Elkxrtuk című moziban. Molnár Áron a díjátadón nem gratulált Gubás Gabinak, az ünnepségen mondott beszédét pedig feldúsítva közzétette oldalán, amiben a színésznőnek is címzett pár gondolatot. A költői kérdések egy része nem maradt megválaszolatlanul.

Molnár Áron többek között arra volt kíváncsi, hogy a színésznő elgondolkodott-e azon, hogy igazak-e a forgatókönyv állításai, utána járt-e az információknak és vajon gondol-e arra a bűntudatra, amit majd akkor fog érezni, ha a gyerekei rákérdeznek, hogy valóban így történtek a látottak, vagy sem.

Mózes András nyílt levelében kiállt kolléganője, és minden munkatársa mellett, akikkel a filmben szerepelt:

Az, hogy ez a támadás nem is személyesen hangzott el Gubás Gabi irányába, miközben a díjátadón ott álltatok egymás mellett, az döbbenet! Hazamentél és utólag, otthon megírtad a szöveget? Ez hol etikus? Nem ismerlek igazán, de azt hittem, te egy korrekt csávó vagy... Arról már nem is beszélve, hogy az, akinek támadó stílusban nyílt levelet küldesz korosabb nálad, ráadásul egy nő és nem utolsósorban a pályatársad, kollégád, akit bármikor felhívhatsz, akivel leülhetsz egy kávéra, ha tényleg annyira érdekel, hogy mit gondol. Nyilván költői kérdéseket tettél föl neki, de akkor viszont az érdeklődésed nem őszinte. Akkor a bejegyzésed csak a kirakatba készült. De kinek? Minek? Mi a valódi cél? Teljesen nyilvánvaló, inkább csak az irritál téged, hogy Gubás Gabi elvállalta Dobrev Klára szerepét, és ezt a filmet. Ahogy mi is sokan mások. Te pedig a „színészi munka hiányának” vádja mögé bújva köpködsz ránk.

Azt is kifejtette, hogy szerinte Molnár Áron már „olyan mélyen benne van noÁr szerepében”, hogy kettős mércét alkalmaz, míg az egyik oldalon elfogadhatónak tartja a politikai szerepvállalást, a másikon elítéli azt.

Biztosan emlékszel, mi a Vígszínházban dolgozhattunk együtt, többek között az egyik kedvenc előadásomban, a Revizorban, Bodó Viktor rendkívül szellemes Gogol-átdolgozásában. Amiben jóleső érzés volt közösen görbe tükröt tartani, nem? Beszólni? Kikacsintani? Nem volt kérdés, hogy szabadon dolgozhatunk, gondolkodhatunk. Igaz? Akkor is volt, akinek ez nem tetszett. Biztos nem zárt mindenki a szívébe minket. Csak akkor éppen az ellenkező táborból orroltak ránk. Na és? Szerettük és egy erős anyagot akartunk létrehozni. És most, amikor fordítva van, és nem értesz egyet, már ellenséget látsz bennem? Vagy inkább ellenségként viselkedsz?

A kérdéses moziról pedig úgy fogalmazott, hogy senki sem állította azt, hogy az Elkxrtuk dokumentumfilm volna, inkább egy valós történeten alapuló fikciós mozi. Így viszont nem érti, hogy egy színésznek miért volna feladata utána járni, hogy a forgatókönyv egyes részei valóban megtörténtek, vagy sem.

Mózes András ezt a gondolatát egy Molnár Áronhoz kötődő példával erősítette. Leírta, hogy olvasta és látta is a Toxikomát, amiben a színész főszerepet játszott, és úgy tudja, hogy abban a filmben sem úgy mutattak és ábrázoltak minden eseményt, mint ahogy az a valóságban zajlott.

Szerinte az, hogy itthon a színészek egymást kérik számon azért, hogy milyen munkákat vállalnak el, az egy gerjesztett hisztéria. Nyíl levelét azzal zárta, hogy ha már a noÁr mozgalom élén a színész az elfogadást hirdeti, akkor tegyen is úgy. A teljes levelet itt tudják elolvasni.

Molnár Árona noÁr Facebook-oldalán egy élő bejelentkezéssel reagált Mózes András nyílt levelére, és vitára invitálta Mózes Andrást, mert mozgalmának egyik fontos ügye a kultúra függetlenségének kérdése:

Ezúton szeretném jelezni, hogy András, nyitott vagyok a beszélgetésre, a nyílt vitára. Ugyanis az, ami most kettőnk között történik, a generációnk értékrendjét érinti, ezért van szükség a nyilvánosságra. És azért fontos, hogy hallja más is az élő érveket, gondolatokat, megfogalmazásokat a szótanforgó ügyekkel kapcsolatban, mert az a mi felelősségünk, hogy egy ilyen éles helyzetben hogyan és miképpen tudunk kommunikálni. Tehát én nagyon-nagyon szeretném kinyitni ezt a történetet és megkérni téged, hogy vállald a velem való nyilvános vitát, egyezzünk meg az időpontban, a helyszínben, a moderátorban, azt szeretném, hogy neked is kényelmes legyen a helyzet. Hangsúlyozom, fontosnak tartom, hogy ez egy nyilvános vita legyen, mert egészen hiánypótló lehet, a generációnkban ugyanis nincsenek ilyenfajta szakmai viták. Szerintem a nyílt leveled nagyon hasznos, mert elindította ezt a fajta kört. Nagyon szépen kérlek, hogy legyél rá nyitott és próbáljuk ki. Nézzük meg! Azt tudnod kell, hogy én nem leszek óvatos.

(Borítókép: Mózes András a Trainspotting címû színdarab próbáján a budapesti Thália Színházban 2019. október 9-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)