Magyarul is megjelenik Frida Kahlo naplója

A legendás, ám nehéz sorsú mexikói festőnő gazdagon illusztrált, különböző színű tintákkal írt naplóját élete utolsó tíz évében vezette. A szenvedélyes és időnként meglepő feljegyzések sorában versek, elmélkedések, leírt álmok szerepelnek.

A napló reflektál Kahlo és férje, Diego Rivera viharos kapcsolatára, és megcsodálhatunk benne hetven vízfestményt is. A műben Kahlo felidézi gyerekkorát, kifejti politikai nézeteit, valamint ír arról a több mint harmincöt operációról is, amelyet a 17 évesen elszenvedett balesetből származó sérülései miatt kellett elvégezni.

Frida Kahlo a szenvedés szépségéből fakadó művészete, egész életútja, öröksége, így hamarosan magyarul is olvasható naplója is túlmutat önmaga jelentőségén, hisz a művészeken túl örökös izgalomban tartja a marxistákat, a feministákat és a pszichológusokat is.

(Borítókép: Frida Kahlo. Fotó: Bettmann / Getty Images)