Volt olyan hallgató, aki a lakásában rendezte meg a vizsgaelőadását

A mintegy 40-50 főt lazán összehozó formáció, a Narratíva Kollektíva már 2019 óta létezik, két ifjú, de már számos sikeres kőszínházi-művészszínházi előadást is jegyző rendező, Kovács D. Dániel és Hegymegi Máté alapította. Az igazán különleges, kortárs világunkra is reflektáló független formáció alapvetően a Jurányi Házban játszik, de zsákfalvakba is utazik színházat népszerűsíteni. Legutóbb Csehov klasszikusát, a Meggyeskertet mutatták be némileg mára szabott történetbe ágyazva Demerung címmel.

Az ifjú rendező Bagossy Lászlóval közösen a Színművészetin rendezőosztályt is vitt, melynek tagjai az intézmény megszűntekor, illetve átalakulásakor mind a Freeszfe-n folytatták tanulmányaikat, a közeljövőben pedig a Salzburgi Mozarteumban diplomáznak. Ha majd oda jutnak, hogy a színházak Covid miatt bennragadt premierjei után végre vizsgarendezési lehetőséghez jutnak.

Kovács D. Dániel rendező, társulatalapító az arútluK podcastban elmondja:

miért állt pozitívan és bátorsággal a ma nehéz helyzetben lévő színházi világban a társulatalapításhoz, és milyen szellemi értékekbe tudott kapaszkodni

miért lett a csapat neve a némi iróniát is sugalló Narratíva Kollektíva

hogy mára szerencsére már kvázifélállásban működő állandó színészeik, illetve munkatársaik is vannak

hogyan tették át Csehov művét a mai világba úgy, hogy a kortárs és az eredeti történet között számos megfelelési pont van

mit hozott a Covid a színházaknak, a végzős hallgatóknak, és miért tudnak nehezebben bizonyítani a rendezőhallgatók

és hogy olyan végzős hallgató is akadt, aki a saját lakásában hozta létre vizsgaelőadását a megváltozott viszonyok miatt.

A Demerung szereplői: Kurta Niké, Ladányi Júlia, Pető Kata, Terhes Sándor, Kárpáti Pál, Egger Géza, Domokos Zsolt, Barna Lilla, Viktor Balázs és Hajduk Károly.

(Borítókép: Kovács D. Dániel. Fotó: Nagy Tamás / Index)