Rövid vagy hosszú, mindegy, csak el lehessen mesélni

Régi mondás, hogy a leghosszabb út is egyetlen lépessel kezdődik, de vajon a nagyjátékfilmek is rövidfilmekkel indulnak?

Vagyis ha valaki röviden is tud el tud mesélni bármit, az 90–120 percben is képes?

Hódi Jenő, a Budapest Film Academy alapító ügyvezető igazgatója erre a kérdésre is válaszol az arútluK című podcast műsorában. Merthogy minden film lelke a történet, valamint az, hogy mindezt hogyan képes elmesélni.

Példa erre Hódi Jenő Hagyaték című rövidfilmje, főszerepben Gubík Ági és Szervét Tibor, amelyik sorra nyeri a nemzetközi díjakat. Ebből egyszer nagyjátékfilm is készül, ami nem a 25 perces alkotás kibővített verziója lesz, hanem annak folytatása.

De ez is azt mutatja, hogy a történetek tényleg arra várnak, hogy elmeséljék azokat.

A beszélgetésből sok minden kiderül, például az is, hogy amikor Hódi Jenő megalapította a Budapest Film Academyt, az ELTE bölcsészkarával kötött megállapodást arról, hogy minél több fiatal megismerhesse a filmkészítés folyamatát, kezdve az ötlettől a forgatókönyvíráson át egészen a forgatás megszervezéséig, beleértve a rendezést, a világítást és az operatőri munkát is, vagyis mindent, ami nélkül film nem készül.

Annak oka van, hogy ez a megállapodás miért nem a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel jött létre, de mint Hódi Jenő fogalmaz, a legelején még próbált kezet nyújtani feléjük, de

amíg ott inkább szerzői filmek készítésén van a hangsúly, nálunk a gyakorlati oktatás a legfontosabb szempont.

Az éppen most zajló rövidfilmfesztiválról is szó esik a beszélgetésben, és az is megtudható, milyen filmek kerültek terítékre.

Ha valaki lemaradt volna az arútluK előző adásáról, ide kattinva pótolhatja. Abban Lackfi János töredelmesen bevallja, hogy szeret másoktól gesztusokat elcsenni, valamint arról is mesél, hogy Krúdy Gyula hogyan verte el a pénzét az óbudai vendéglőben.

(Borítókép: Hódi Jenő. Fotó: Kaszás Tamás / Index)