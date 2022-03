Magamnak is beszólok, mert úgy igazságos – Ugron Zsolnával beszélgetünk

Bár eredetileg legújabb könyve, a Nincs egy férfi lett volna beszélgetésünk kiinduló pontja, ezt a tervet is keresztül húzta a háború. Ugron Zsolna házában is átmeneti menedékre talált egy ukrajnai menekült család. Ez számára természetes, hiszen tizenegy éves volt, amikor családjával Magyarországra menekültek Ceausescu Romániájából. Minderről nem azért beszél a nyilvánosság előtt, mert ez most menő, hanem, mert úgy látja, egyre több ember szorul segítségre, nem biztos, hogy csak rövid távon, és őket abban is támogatni kell, hogy a számukra ismeretlen környezetben folytathassák a saját életüket.

Zsolna olyan regényeket akart írni, amiket ő is szívesen olvasna. Fontosak számára a történelmi nőalakok. Azért választott Báthory Annát Készülő Úrasszonyok regénytrilógiája központi alakjának, mert a korszakkal korábban foglalkozó írók, mint Móricz Zsigmond és Makkai Sándor, „nagyon elbántak vele”. Ő a saját Báthory Annáját akarta megmutatni.

A Szilágyi Erzsébetről szóló Hollóasszony című kisregényében is meg akarta mutatni, hogy a történelmet asszonyok is alakítják.

Férje, Hunyadi János halála után egyik fiát megölik, másikat túszként tartják fogva Bécsben és Prágában. Szilágyi Erzsébet mégis kezében tartja a hatalmas Hunyadi-birtokokat, polgárháborút robbant ki, rablóvezérekkel szövetkezik, felégeti Nagyszebent, és trónra ülteti Mátyást. Mindezt nem tudta volna megtenni, ha odáig csak az ablakfülkében hímezgetve figyelte volna szórakozottan, mikor éhezik meg az ura.

