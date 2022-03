Kérhetnek-e orrot és szájat eltakaró maszkot a színházak?

„Kedves SzkéNézőnk! Színészeink egészségének védelme, valamint a színház zavartalan működésének érdekében a Szkéné Színház színháztermében március 7. után is kötelező – az előadások teljes ideje alatt – az orrot és szájat eltakaró maszk használata. Megértésed és együttműködésed köszönjük!” – írta ki hétfőn a Szkéné Színház a Facebookra, a poszt alatt pedig elszabadultak az indulatok.

Fulladjanak bele ezek a majmok!

„És meddig? Milyen adatot néz a vezetőség?” – tette fel a kérdést Ceglédi Zoltán publicista, aki teljesen racionális indoklást várt, ennél azonban sokkal indulatosabb hozzászólások is születtek:

Szerintem ezt nem tehetik meg, de lehet, hogy egy jó ügyvéd még pénzt is tudna csinálni ebből. Amerikában imádnák ezt, személyiségi jogok megsértése, diszkrimináció, blablabla, és már dőlne is a kártérítés. Egyébként meg ott fulladjanak bele ezek a majmok, remélem, senki nem fog oda járni.

Számos hozzászóló helyezte kilátásba, hogy akkor majd nem megy abba a színházba, ahol maszkot kérnek, de vannak, akik szerint ez a felelősségteljes gondolkodás, hiszen itt van még a járvány.

Hasonló lépésre szánta el magát a Katona József Színház: „Felhívjuk Nézőink figyelmét, hogy 2022. március 7-től a Kormány döntése értelmében nem kötelező a maszkviselés a színházakban. Azonban, ahogy azt elmaradó előadásaink is mutatják, a színház működését sajnos még mindig jelentősen befolyásolják a megbetegedések. Ezért arra kérjük Önöket, hogy saját, nézőtársaik, valamint a Katona társulatának védelme érdekében az eddigi gyakorlat szerint viseljenek maszkot a színházban! Köszönjük, hogy együttműködésükkel hozzájárulnak az előadások biztonságos lebonyolításához!”

Merjenek tiszta levegőt venni!

A Katona, ahogy utaltak is rá, azért döntött így, mert az elmúlt napokban is maradtak el vagy fognak elmaradni előadásaik: betegség miatt ugrott az Isten, haza, család március 7-i előadása, és akik az Ahogy tetszik március 9-i és március 30-i előadására váltottak jegyet, azok is cserére vagy ajándékutalvány vásárlására kényszerülnek. Információink szerint volt, hogy azért maradt el előadás, mert egy technikai munkatárs betegedett le, nélküle pedig nem jöhetett volna létre a produkció.

A Katona sem úszta meg indulatos kommentek nélkül.

Most, hogy végre nem a pszichopátia lett a norma, hogy végre megengedett egyénileg dönteni arról, valódi vagy képzelt biztonságot nyújt a maszk, döbbenetes olvasni, hogy egy színház a félelemnek enged teret, kívánom önöknek, hogy jöjjön el az idő, amikor ki mernek jönni a maszkjaik mögül és mernek tiszta és szabad levegőt venni

– írta Vándor Ágnes, a Werk Akadémia alapítója. „Én nem viselek maszkot. Be vagyok oltva, négyszer, és alig vártam, hogy levehessem. Nem megyek akkor a Katona József Színházba, addig, amíg ez van” – írta egy másik kommentelő, sokak véleményét osztva, de megértő hozzászólók is adtak: „2020 tavasza óta hordok maszkot, nem számít, hogy mi a »hivatalos« utasítás, még nyáron sem veszem le közösségi terekben, zárt térben. Soha többé nem akarok élő színház nélkül maradni, így ez a legtermészetesebb. Vigyázzunk egymásra!”

Az Örkény óvatos

Az Örkény Színház már óvatosabb volt, ők csak ajánlják a maszkot. „A Kormány döntésével összhangban 2022. március 7-től az Örkény Színház előadásain a maszkviselés nem kötelező, de az Önök és társulatunk biztonsága érdekében ajánlott. Vigyázzunk egymásra! Várjuk Önöket előadásainkra!” – írták, nem is indult kommentháború a bejegyzésük alatt.

Az Örkény óvatosságában szerepet játszhatott az is, hogy tavaly az ő példájukon demonstrálta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), hogy mi tehetnek a színházak, és mit nem, igaz, akkor a védettségi igazolványról volt szó, és egyébként is nagy volt a tanácstalanság, hogy a jogszabályok mit várnak el a színházaktól.

„A kötelezően előírtnál szigorúbb feltételekhez, védettségi igazolványhoz kötné a belépést előadásaira az Örkény Színház. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) szerint azonban ehhez a teátrumnak nincs joga” – írtuk akkor. A védettségi igazolvány azonban egészségügyi információkat tartalmaz, így nem kezelheti akárki – ennek ellenére az elmúlt egy évben számos helyen kérték étteremtől uszodáig –, a maszk viszont csak egy eszköz. Kérdés azonban, hogy az egyes intézmények lehetnek-e „állam az államban”, hozhatnak-e szigorúbb intézkedéseket, mint ami az országban egyébként érvényben van.