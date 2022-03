Fejsérülést szenvedett a forgatáson Norman Reedus, a The Walking Dead főszereplője

Egyelőre nem világos, hogy a baleset akkor történt-e, miközben a színész éppen dolgozott. Az eset miatt a forgatást néhány nappal meg kellett hosszabbítani – írja a Deadline.

Normann agyrázkódást szenvedett a díszletben. Gyorsan gyógyul, és hamarosan visszatér a munkába. Mindenkinek nagyon köszönjük az érdeklődést

– mondta el a lapnak Jeffrey Chassen, a színész szóvivője.

Miután a The Walking Dead 2022 végén vagy 2023 elején befejeződik, Norman Reedus és Melissa McBride karakterei, Daryl Dixon és Carol Peletier önálló spinoff sorozatot kapnak. Ezt először 2020 szeptemberében jelentették be.

Reedus sebesült már meg korábban is díszletben. 2015-ben, amikor egy csűrben forgattak, a színész megvágta magát. Az esetet a kamera is rögzítette, de az végül nem került be az epizód végső verziójába – közölte a lap.

(Borítókép: Norman Reedus. Fotó: Paul Butterfield / FilmMagic)