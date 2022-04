A járvány első évében, 2020-ban mindegyik fesztivál elmaradt, de a tavalyi évben is csak a kisebbeket rendezték meg. Úgy tűnik, idén a legnagyobbakat is megtartják, azonban jócskán a zsebébe kell nyúlnia annak, aki részt akar venni rajtuk.

Szinte már nincs húszezer forint alatti napijegy, még early bird vételben sem. Az Eduline összeszedte, hogy milyen árakra számíthatnak az idén fesztiválozni vágyók.

Sziget

Az összes hazai fesztivál közül hosszú idő óta a legdrágábbnak tekinthető, a bérletek és a jegyek ára is nyugat-európai színvonalon van, nemcsak a fellépők felhozatala. Idén lesz a Szigeten többek között Arctic Monkeys, Kings of Leon, Calvin Harris, Dua Lipa és Justin Bieber.

A napijegy 30 ezer forint, a legolcsóbb bérlet háromnapos, ami 75 ezer forintba, míg a hatnapos bérlet 110 ezer forintba kerül. A VIP-bérletek árai is megvannak: három napra 129 ezer, hat napra 182 ezer forint lesz.

Augusztus 8–15. között lesz az Óbudai-szigeten.

Volt

A soproni Lővéreken június 21–25. között rendezik meg az elmúlt két évben elmaradt Volt Fesztivált. A legnagyobb nemzetközi fellépők sorában lesz a Bring Me The Horizon, Yungblud, a Killers, a Muse és a Sum41 is.

Egy napijegy idén 17 990 forint, a bérletek pedig 37 990 forintba kerülnek majd. Diákkedvezménnyel is készültek a szervezők.

Balaton Sound

A Balaton Sound is külföldi előadókkal várja a látogatókat, Robin Schulz mellett Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Marshmello, Timmy Trumpet, Alesso is fellép.

A napijegy 24 990 forint, a négynapos bérlet pedig 75 900 forint lesz, ami diákoknak 67 400 forint.

Június 29. és július 2. rendezik meg, változatlan helyszínen, Zamárdiban.

Strand

A szezon végén, augusztus 18–21. között tartják ugyancsak Zamárdiban a Strand Fesztivált, ahol a legnépszerűbb hazai fellépők mellett számos külföldi előadó is lesz: Sean Paul, a Clean Bandit, Alvaro Soler és Tom Walker játszik majd.

A napijegy a legnagyobb látogatottságú fesztiválok között itt a legolcsóbb, 12 990 forinttól 19 990 forint között kaphatók, attól függően, ki milyen korán veszi meg. A négynapos bérlet már kicsit húzósabb, legkevesebb 36 990 forintot kérnek érte, ami diákkedvezménnyel 29 990 forint.