„Vedd le a nadrágod!” – Szexuális zaklatás vádja is felmerült a kiskorúakat is oktató tanodában

A Thália Tanoda több mint húsz tanulója, sokan egymástól függetlenül számolt be a hvg.hu-nak egyik tanáruk megkérdőjelezhető viselkedéséről. A tanár nevét, a szereplők nevét, bár az eredeti cikk használja, nem írjuk le, hiszen folyamatban lévő ügyről van szó, ezzel kapcsolatban jogerős ítélet még nem született.

A felszínre került történetek széles skálán mozognak a testi megalázástól kezdve a hatalommal való visszaélésen át egészen a szexuális zaklatásig.

A beszámolók többek között nyilvános fenékmérésről,

rendezői utasításra végrehajtott vetkőzésről,

testsúlyra tett állandó megjegyzésekből kialakuló testképzavarról, étkezési zavarokról, évekre megszűnő menstruációról,

kiskorú szexuális tárgyiasításáról

és ölbe kényszerítésről szólnak.

A tanoda egyik hallgatója két társával és 14 tanúval nemrég rendőrségi feljelentést tett verbális és tettleges zaklatásra, szexuális visszaélésre és kényszerítésre hivatkozva. Beszámolója szerint pár évvel ezelőtt egy órai megbeszélésen az oktató a következőkre szólította fel az egész csoport előtt:

Állj fel, és vedd le a nadrágod!

A lány nem szerette volna végrehajtani a feladatot, amire a tanár úgy reagált, hogy kijelentette; ennek megtagadása egyenlő azzal, hogy alkalmatlan a színészi pályára, hiszen egy rendezői utasítást végre kell hajtani, ellenkező esetben kirúgja az iskolából. A lány ekkor felállt és bugyira vetkőzött. A mozgástanár ezek után arra utasította diákját, hogy táncoljon, akinek mindezt alsóneműben, húsz társa előtt kellett végrehajtania.

Aztán egyszer csak leállított, és mosolyogva azt mondta: »Csak kíváncsi voltam.«

Az oktató becsületsértés miatt feljelentette volt tanítványát. A mozgástanár ügyvédjén keresztül azt nyilatkozta a hvg.hu-nak, hogy a történeteket „konstruáltaknak és kitaláltaknak” tartja.

Állandó megszégyenítés

A beszámolók kiskorúak és nagykorúak szexuális zaklatásáról, állandó verbális megalázásról, testi megszégyenítésről szólnak, illetve olyan sérülésekről, amelyek miatt senki nem vállalta a felelősséget.

A hvg.hu újságírójának nyilatkozó anonim és nevüket vállaló megszólalók nagy része egymástól függetlenül számolt be az őket ért eseményekről, a tanoda tanulóinak több tagja korábban nem is ismerte egymást, hiszen eltérő képzési években jártak az intézménybe, történeteikben azonban hasonló mintázatok rajzolódtak ki. Ami szinte az összes beszámolóból kiderült, hogy állandó volt a testi megszégyenítés a tanár óráin.

Állítólag visszatérő része volt az óráknak a „löttyedtségmérés”.

a mozgástanár a csoport fiútagjai elé állított ki lányokat, akiknek a fenekéről azt próbálta megállapítani, hogy megfelel-e rájuk a beszámolók alapján általa előszeretettel használt „KARFIOLOS SEGGŰ” jelző.

Ezt a „mérést” nem csupán látvány alapján állapította meg. Módszere az volt, hogy a kiállított lányok fenekét kézzel megemelte, majd elengedte.

Egyes lányokat Elefántnak, Vízilóbébinek, Duci Jucinak szólított. A cikkben szereplő lány azt állítja, hogy a tanár már 16 éves korában felhúzta a pólóját a csoport előtt, és közölte, „Nézzétek ezt a hájgyűrűt!”.

A tanodában a cikk szerint a sérülések is gyakoriak voltak, amelyek megfelelő bemelegítéssel és instrukciókkal elkerülhetőek lettek volna. Amikor az egyik diáknak hasonló elmaradásokból kifolyólag keresztszalag-szakadása lett, a tanár a beszámoló szerint csak ordibált a földön fekvő, a fájdalomtól szinte nyüszítő fiúval, hogy „szánalmas, és szedje össze magát”.

Az egyik nyilatkozó lány arról számolt be, hogy a tanár épp akkor ment be a terembe, amikor ők táncóra után a földön nyújtottak:

Amikor bejött a terembe, megfogta a copfomat, és a hajamnál fogva végighúzott a földön, én meg eközben próbáltam úgy kúszni, hogy ne fájjon. Ő meg csak vigyorogva ennyit mondott: »Így kell ezekkel bánni.«

Állítása szerint ennek az esetnek az iskola egy tanára is tanúja volt, de ő hvg.hu kérdésére tagadta ezt.

Fenékmarkolás, nyakharapdálás, ölbe ülés

Több volt diák szexuális jellegű zaklatásról is beszámolt. Akadt, akit az oktató az ölébe parancsolt, amire bár elsőre nemet mondott, a második felszólításra már nem mert, és végül beleült a tanár ölébe. Egy másik diák arról számolt be, hazainduláskor a mozgástanár búcsúként rendszeresen megmarkolta a fenekét, vagy épp a szexuális életéről érdeklődött, vagy tett rá megjegyzéseket. Több női tanítványa állítja, hogy a tanár a nyakukba harapott. A feljelentést tevő lány olyan esetről is beszámolt, amikor

a tanár egyszer „az ágyékánál nyomta a falra, két kézzel ráfogva a mögötte lévő fűtéscsőre, hogy ne tudjon kibújni az öleléséből”.

A hvg.hu-nak több nyilatkozó szemtanú elmondása szerint a tanár puszikat vagy ölbe ülést már a 18 évesnél fiatalabb lányoktól is kért, többen tanúsítják, volt olyan lány, akinek már 13 éves korától fogva rendszeresen muszáj volt megpuszilnia a tanár arcát az órák végén, máskor pedig az ölébe ülnie. A kiskorú lánynak az oktató, a cikk szerint, folyamatosan szexuális kontextusban, a férfivágy potenciális tárgyaként utalt a testére.

Az egyik nyilatkozó fiú állítása szerint amikor a lány serdülni kezdett, a tanár rendszeresen felhívta a fiúk figyelmét a lány testének változására, és hasonló instrukciókat adott nekik:

Látod, hogy nő a melle? Majd páros gyakorlat közben kapd el!

A fiú arról is beszámolt, hogy szerinte a szexuális határátlépés rendszeres volt az órákon. Szerinte a tanár azt tanította, hogy normális tánc közben a lábát fiúként a nő lábai közé nyomnia, mert ezzel lehet felszedni a másikat, ezt az elméletet pedig a tanár rendszeresen prezentálta is az éppen aktuális kiszemeltjével. A fiú a cikkben azt is felidézte, hogy az ölbe ültetés valóban rendszeres volt, egyszer végig kellett néznie, ahogy aktuális barátnőjének kellett a tanár kérésének eleget tennie.

A páros mozgásgyakorlatoknál olyanokat mondott nekünk, fiúknak, mint hogy »Olyan jó csaj az […], miért nem használod ki a lehetőséget, miért nem markolod meg a seggét?«. De ahogy én csináltam, az nem tetszett neki, úgyhogy odament […], és megmutatta, hogy kell jól megfogni a fenekét. Így lett rendezői instrukció a fenékfogdosásból

– egészítette ki beszámolóját a fiú, akinek a hvg.hu cikke szerint a tanoda elvégzése után be kellett vonulnia egy pszichoterápiás rehabilitációs intézetbe.

A feljelentést tett lány azt állítja, mindössze tizenhat éves volt, amikor a tanár először kérte meg, hogy üljön az ölébe. Állítása szerint ekkor jelen volt az intézmény igazgatója is, aki szerinte bátorította őt, hogy tegye meg. Az igazgató a hvg.hu kérdésére azt válaszolta, nincs tudomása semmiféle határátlépéséről.

A beszámolókból kiderül, hogy a legtöbb diák azért hajtotta végre a mozgástanár megkérdőjelezhető utasításait is, mert sokan ez idő alatt kamaszok voltak, illetve a tanoda volt az első találkozásuk a színházi közeggel. Azt tanították számukra, hogy ez a szakma ilyen, ezt el kell fogadni, és akinek ez nem megy, annak nem való ez a pálya. A volt diákok nagy része fizikai tünetekről is beszámolt. Nem egy személy állította, hogy a testi megalázás miatt étkezési zavarok alakultak ki nála, aminek hatására akadt, akinek évekre megszűnt a menstruációja. Többen a mai napig gyomorgörccsel, akár hányingerrel vegyes félelemmel gondolnak a színházra, amit több diák a tapasztaltak hatására egy életre maga mögött hagyott.

A Thália Tanoda tizenkét éve működő intézmény, amely fizetős képzést biztosít fiatal színész- vagy táncosnövendékeknek. A tanoda színész II. végzettséget biztosít a képzését sikeresen elvégző diákoknak. A felnőttképzés mellett kiskorúaknak is tart órákat, ahol a gyerekek a színészettel és a mozgásszínházzal ismerkedhetnek. Intézményük egyik legnagyobb hívóneve a cikkben említett tanár.

(via: hvg.hu)

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is! Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)