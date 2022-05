Úristen és Marics Peti: Én voltam az osztály bohóca

Ez történik akkor, amikor Marics Peti és Puskás-Dallos Bogi leül a Sunday Brunch asztalához és kiderül, hogy Peti kezdetben nem is tartotta Bogit jó fejnek. Ilyen nyitány után nem is lehetne más a folytatás, mint egy remek beszélgetés.

Testnevelés.

Foci.

Osztályfőnöki.

Informatika.

Ezek azok a tárgyak, amelyben Marics Peti igazán jól teljesített az iskolában. Persze, egy olyan srác, mint Marics Peti, mi mást is mondana, amikor önmagáról mesél, miközben – mint az kiderül – a matek is egészen jól ment neki. Igaz, csak addig, amíg ez a stúdium ki nem bontotta mélységeit – de ezzel sokan vannak így szerte e kis hazában.

Ezért aztán az sem meglepő, hogy Marics Peti a Valmar zenekar alapító tagjaként már erről énekel az Álmatlan esték című dalban:

Bocsi anya, nem lett egyetem De amit csinálok, azt én szeretem Nem hiszem, hogy valaha befejezem Mert már milliók fújják a szövegem

Mert ez történik, amikor egy fiatalembert elkapja a koncert- és médiavilág gépszíja. A lelke tele van vággyal, álmokkal, a mindennapok rohanása és darálója azonban olyan mélyen beszippantja, különösen akkor, ha mindezt még élvezi is, fürdik a népszerűségben, hogy nem is lehet mást tenni, mint menni, menni és menni...

A média megtol, nem kicsit

Másfél-két év Testnevelési és Sporttudományi Egyetem nem kevés, de egy olyan srácnak, mint ő, a foci és a zene volt a mindene. Miután távozott az egyetemről, otthonról is el kellett költöznie, de ez nem jelenti azt, hogy kihűlt volna a szülői szeretet. Csak a gyerekek vágyai nem mindig találkoznak a felnőttek vágyaival, arról nem is beszélve, hogy a sztárvilág egészen mást logikával dolgozik, mint ahogyan a szülők általában jövőt terveznek a gyermeküknek.

A Sztárban Sztár műsora hamar felismerte, hogy a Marics Petiben lüktető tehetség nem csupán színpad-, hanem képernyőképes is. A közönség eleve rajong a csibészekért, a zsiványokért. Ezzel persze nem azt állítjuk, hogy Marics Peti csibész vagy zsivány volna, csupán annyit, hogy a média olyan nagy lökést ad egy fiatalnak, melynek következményeit csak az tudja elviselni, képes a helyi értékén kezelni, aki azzal is tisztában van, honnan jön és hová tart.

Olyan ez, amilyennek látszik?

Puskás-Dallos Bogi arról is beszélget Marics Petivel, hogy a Valmar zenekarban szintén látható társát, Valkusz Milánt hogyan érintik az ő sikerei. Hiszen lényegében mindent együtt csinálnak, a média figyelme mégis megoszt, hiszen valakit mindig előrébb tol, mert ilyen a természete, de úgy tűnik, az ő barátságuk ezt is kiállja.

Még azt is, hogy a lányok figyelme is oszlik, de ebben a kérdésben például meglepő választ ad Marics Peti. Nyilván azért, mert van egy képünk arról, hogyan élnek azok, akik hajnalig tolják a koncertet, a bulit, és nyilván nem tudjuk elképzelni azt, hogyan is szeretnék magukat kipihenni az énekesek, és látják-e magukat például családapaként.

És van egy dal, az Úristen, ami akkorát szólt, hogy ma már mindenki ezt énekli. Marics Peti azt mondja, ez a nóta végre képes arra, hogy korosztályokat ölel át. Vagyis nem megoszt, hanem összehoz. A Sunday Brunch adásában az is szóba kerül, mi is ennek a dalnak a háttere. Aki még nem hallotta volna, itt meghallgathatja.

(Borítókép: Marics Peti és Puskás-Dallos Bogi. Fotó: Kaszás Tamás / Index)