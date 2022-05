Rónai Egon: Elsírta magát, összeomlott és közölte, ezt így nem csinálja tovább

Van az a fordított helyzet, amikor a műsorvezetőt faggatják, és ez a mai Sunday Brunch éppen ilyen az Indexen. Csiby Gergely színművész vendége ugyanis Rónai Egon, az ATV műsorvezetője, aki az élet szinte minden területén otthonosan mozog. Most megtudhatjuk, mindez minek is köszönhető.

Kíváncsiság.

Érdeklődés.

Figyelem.

Felkészültség.

Pontosság.

Csupa olyan erény, ami nélkül egyetlen műsorvezető sem ülhetne kamera elé, és mégis csak kevesen mondhatják el magukról azt, hogy így dolgoznak. Rónai Egon alighanem azon kevés magyar műsorvezetők egyike, akinél jobbat egyetlen vendég sem kívánhatna magának.

Talán ennek is köszönhető, hogy az ATV műsoraiba még egy olyan végletekig megosztott társadalomban is, mint a magyar, minden meghívott elmegy, és válaszol az újságírói, műsorvezetői kérdésekre.

Rónai Egon több olyan műsort is vezet az ATV-n, amely jelentős nézőszámot vonz, és ez, amint az az Index Sunday Brunch mai adásából is kiderül, annak köszönhető, amit Egon is megfogalmaz:

engem valóban érdekel az ember.

Buszvezető, orvos, újságíró

Az érdeklődés ugyanakkor nem előzmény nélküli. Egy műsorvezetői szék ugyanis nem a kényelméről híres, és ahhoz, hogy abba valaki beleüljön, sok-sok munkaórát kell belefektetni. Pontosabban sok-sok emberrel kell beszélgetni. Egyrészt azért, hogy kialakuljon egy sajátos műsorvezetői stílus és irány, csiszolódjon a kérdezés technikája, másrészt egy alaposan felkészült és tapasztalt műsorvezető kérdése olyan, mint olaj vagy víz a tűzre – és nagyon nem mindegy, mikor melyik elem kerül elő.

Rónai Egon arról is mesél Csiby Gergelynek, hogy kölyökként még buszsofőrnek vagy orvosnak készült, figyelme mégis a sport, az újságírás felé fordult. Most az ATV-n közéleti műsorokat vezet, személyes hangvételű portrékat készít, vagy éppen kvízműsorban kérdez. Megszámlálhatatlan mennyiségű interjún van túl, mégis, amikor valaki leül vele szembe, és beszélgetni kezd, Egon sosem elégszik meg az átlagossal vagy az általánossal.

Azt mondja, minden ember érdekes, és leginkább a történeteik miatt azok. Megtudjuk azt is, hogy bár az ő televíziós életében is voltak nehéz pillanatok, köztük olyan vendég is akadt, aki elsírta magát, összeomlott, és elhagyta a stúdiót. Egy műsor sikere azonban nem is feltétlenül a vendég személyén múlik, hanem abban a munkában, amit a vendég érkezéséig Rónai Egon belefektet.

Kálmán Olgát műsorban magázni

A műsorban szó esik arról,

hogy egy színházi előadás megtekintése is része a felkészülésnek,

az iPad használata sem tilos, onnan a beszélgetést segítő pontos adatok előhívhatók,

Rónai Egon fülére a szerkesztő nem súg kérdéseket,

abból volt egy kis balhé, amikor Rónai Egon magázni kezdte Kálmán Olgát.

Vagyis a Sunday Brunch vendége az a Rónai Egon, aki azt mondja, hogy szakmájának szinte minden területén kipróbálhatta már magát, és nem nagyon lát olyan területet lehetőségként, amelyet olyan gazdagon művelhetne, ahogyan azt manapság megteheti az ATV stúdióiban.

(Borítókép: Rónai Egon. Fotó: Kaszás Tamás / Index)