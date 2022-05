Katinka – The Movie: szégyenlős kislányból félelmetes úszóbajnok

Bemutatták a sajtó képviselőinek a Hosszú Katinka életéről és pályafutásáról szóló nagyszabású dokumentumfilmet. A Katinka – The Movie címmel debütáló alkotás gyermekkorától napjainkig kíséri végig a háromszoros olimpiai bajnok legfontosabb pillanatait, soha nem látott felvételeket is tartalmaz, és néhány kimaradó apró részletet leszámítva tökéletesen mutatja be az úszófenomént. Figyelem, spoilerektől sem mentes beszámoló következik.

Lassított, víz alatti felvételek, hangulatos aláfestő zene – így kezdődik a Hosszú Katinka életét feldolgozó, 100 perces dokumentumfilm. Az átlagnézőt ez rögtön hatalmába keríti. „Az úszók olyanok, mint a laboratóriumi egerek” – mondja a bevezetőben a főszereplő.

A sajtónak hétfőn bemutatott Katinka – The Movie a Nemzeti Filmintézet által biztosított több mint 500 millió forintos támogatással valósult meg. A befektetett pénz és munka a képernyőn is visszaköszön: a stáb 59 helyszínen forgatott, 23 külföldi városban Tokiótól Dubajon át Los Angelesig. Az élsportolók élete márpedig ilyen: edzés, utazás, versenyzés – Hosszú Katinkáé pedig különösen, hiszen versenyzői hitvallása a minél több viadalon való rajthoz állás.

Az első jelenetek között láthatjuk Hosszú Katinka mindennapjait: ébredés 3:28-kor (leírni is fáj), turmixolás, majd irány az edzőterem és az uszoda. Naponta többórányi kőkemény edzés, majd pihenés és korai lefekvés, hiszen másnap minden kezdődik elölről. Ez az az életmód, amire nem sokan képesek.

Betekintést nyerhetünk a háromszoros olimpiai bajnok gyermekkorába, szülei és korábbi edzője, nagyapja történetein keresztül. No meg a soha nem látott archív felvételek segítségével láthatjuk az udvaron játszani az épphogy totyogó Katinkát, majd néhány évvel később már a medencében lubickoló Katinkát, az általános iskolában a versenyeket sorra nyerő Katinkát, majd a világversenyeken sikert sikerre halmozó Katinkát. Kiderül, hogy 4 éves korában már a pillangóúszást is tudta, a 25 méteres medencét átúszta pillangózva. Szülei ekkor már sejtették, hogy van keresnivalója a sportban.

A vásznon a szemünk láttára válik a szégyenlős kislányból – aki a 2004-es athéni olimpiára való kijutása után azt sem szerette, ha az iskolában olimpikonnak becézték – a világot móresre tanító úszóbajnok. Persze mindennek az árnyoldala is megmutatkozik: a lemondások, a hajnali edzések, a családtól való állandó távolság, a mentális és fizikális kimerültség.

A saját személyiségemet elnyomtam azért, hogy bajnok legyek

– foglalja össze maga a főszereplő, mit áldozott azért, hogy elérje azt, amit elért.

A Pálinkás Norbert – akivel korábban már beszélgettünk az alkotásról – rendezte dokumentumfilmből természetesen nem maradt ki Shane Tusup, Hosszú Katinka korábbi edző-férje sem. Legnagyobb sikereit vele érte el, többek között a három olimpiai bajnoki címet Rióban. Erről az időszakról is vannak jelenetek, ám mint a vetítés után kiderült: az alkotók megkeresték Shane Tusupot, aki nem kívánt élni a nyilatkozás lehetőségével.

Némi hiányérzetet az keltett bennünk, hogy például a 2015-ös kazanyi világbajnokság nem nagyon jelenik meg a filmben, pedig Hosszú Katinka ott is megnyerte a 400 és a 200 méter vegyest is, a medencében könnyeivel küszködött – persze erre már csak az úszást közelről követők emlékezhetnek. Ahogy kimaradt a filmből Nagy József is – igaz, egyszer elsétál egy jelenetben a medence partján –, a legendás mellúszóedző, aki Gyurta Dániel és Rózsa Norbert mellett Hosszú Katinkával is dolgozott együtt. Petrov Árpáddal szintén elért szép sikereket az Iron Lady, Kvangdzsuban világbajnok lett, volt edzője azonban mindössze egy jelenetet kapott. És ha már család: Hosszú Katinka testvérei sem szólalnak meg, pedig érdekes aspektusa lehetett volna a filmnek.

Ám ahogy a készítők és maga a főszereplő is elmondta a vetítés után: mindent nem lehetett belesűríteni 100 percbe, ezért sok minden kimaradt belőle.

Lehet vitatkozni rajta, hogy egy dokumentumfilm hitelességét mi alapozza meg, és mennyit nyom a latba néhány kimaradt apró részlet. Azon azonban aligha lehet vitatkozni, hogy a Katinka – The Movie lebilincselő alkotás, a képernyő elé szegezi a nézőt. A vágások, a soha nem látott felvételek, a változatos helyszínek, a sport lüktető ütőere, no meg persze Hosszú Katinka fantasztikus sikerei nem hagyják unatkozni a nagyérdeműt egy pillanatra sem.

A Katinka – The Movie a nagy külföldi streamingszolgáltatók kínálatában is megállná a helyét, és nem kizárt, hogy a jövőben ez így is lesz. A magyar mozikban mindenesetre május 12-étől látható.

Az Index pedig megszólaltatja a főszereplőket: a napokban exkluzív interjút olvashatnak Hosszú Katinkával, valamint Lajos Tamással, a film producerével.

(Borítókép: Jelenet a Hosszú Katinka életéről és pályafutásáról szóló dokumentumfilmből. Fotó: InterCom)