Az eltűnt személyek lezáratlan ügyei gyakorta okoznak fejtörést a rendőrségnek. Vannak esetek, amelyekre sosem derül fény, de egy, az elmúlt években indult kezdeményezés most nagy segítségnek bizonyul a hatóságok számára.

Minden youtuber valahol elkezdi a tartalomgyártást. Kis videókkal, kézi kamerával, telefonnal, majd lépésről lépésre javítja a minőséget, növeli a mennyiséget, a tartalmak specifikusságát és különlegességét. Bár már magunk mögött hagytuk a videómegosztó hőskorát, van, ami sosem múlik el teljesen.

Jeremy Sides hétköznapi ember volt, aki kalandra vágyott, amelyet meg akart velünk osztani a YouTube-csatornáján. Ehhez több se kellett, mint egy térkép, egy pár túrabakancs, valamint egy fémdetektor. Keresztbe-kasul járta otthona, az egyesült államokbeli Acworth területeit, hogy kincsekre bukkanjon a régi, polgárháborús korszakból. Igen ám, de rengeteg ilyen zóna – főleg amelyek lakatlanná váltak – mocsaras, vizes területek közelében húzódott. Vonzalma az ismeretlen és elveszett dolgok felkutatása iránt odáig fokozódott, hogy végül búvárkiképzésben is részt vett, és elkezdte fejleszteni az eszközparkját, hogy a megtalált holmikat ki is tudja emelni.

Így történt, hogy 2021 januárjában a szintén YouTube-ról ismert Adventures With Purpose merülőcsapatával elindult felkutatni néhány eltűnt személyt. A videós csatorna már 2020-ban is sikeresen megtalálta egy fiú maradványait, aki a kocsijával a mélybe süllyedt tizenkét évvel korábban. 2021-ben a YouTube-oldal meginvitált több, merüléssel foglalkozó személyt is, hogy segítsenek megtalálni egy elveszett srácot, Bill Simonst. Ez volt az első alkalom, hogy Jeremy ilyennel foglalkozott, ekkor tanulta meg, hogyan kell kiemelni a víz fenekére süllyedt járműveket.

Úgy éreztem, hogy végre valami több is van amögött, amit csinálok, mint pusztán szórakoztatás... Valóban segíteni tudtam.

Amikor az Adventures With Purpose csatorna megtalálta az első eltűnt személyt, száznyolcvan fokos fordulatot vettek a dolgok. A nézők egyszerre lezáratlan ügyeket kezdtek nekik küldözgetni, hogy családtagok vagy barátok nyomára akadjanak.

Jeremy is úgy döntött, hogy teljesen ennek szenteli az életét, felmondott a munkahelyén, és főállású youtuber lett. Az elköteleződés hatalmas követőtábort vonzott be, így most adományokból és különböző promóciós eladásokból tartja fenn magát. Első sikere 2021 végére datálódik, amikor egy közel húsz éve eltűnt fiatal pár, Erin Foster és Jeremy Bechtel nyomára bukkant.

A Rolling Stone-nak adott interjúban arról is beszélt, hogy nagyon komolyan veszi a munkáját mint merülési kutató. Amikor sikeresen kiemelnek egy járművet, először a hatóságokat értesítik, megvárják őket, majd az aktív munka helyét átveszi a megfigyelés, és próbálnak segíteni, amiben csak tudnak. Szerencsére az eljáró szervek általában együttműködők, és pozitív a visszhang a búvárok felé.

Steve DuBois, egy nyugállományban lévő rendőr, aki lezáratlan ügyekkel foglalkozik, úgy véli, hogy a merüléssel foglalkozó csapatok rengeteget segítenek az ilyen típusú esetek felgöngyölítésében, noha nem biztos, hogy minden kollégája egyetértene vele. A fontos az, hogy mindkét fél tisztában legyen vele, mikor érdemes a másikra hagyatkozni. Amíg a keresőcsapat tudja, hogy mikor kell hátralépni és hagyni, hogy a rendőrség intézze a továbbiakat, addig igazán értékes a segítségük, így a hatóságoknak eggyel kevesebb lezáratlan ügye marad.