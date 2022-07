Veterán csodák és egy titkos bunker a Közlekedési Múzeum kiállításán

Veteránok az Északiban címmel július 30-án, szombaton veterán autós napot tartanak a Közlekedési Múzeum szervezésében Budapesten, az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában. Az egyedi autó- és motorcsodák mellett a közönség egy olyan, több mint 60 éves repülőgépet is láthat, amelyet a Rubik-kocka feltalálójának, Rubik Ernőnek az édesapja tervezett.

Különleges veterán autókkal, motorokkal, egy repülőgéppel és egész napos programokkal várja az érdeklődőket július 30-án, szombaton a Közlekedési Múzeum az Északi Járműjavító Dízelcsarnokában a Veteránok az Északiban elnevezésű rendezvényén.

A kiállítók jóvoltából Mercedesek, BMW-k, régi Skodák, Volvók, de a mindenki által ismert Trabantok és Wartburgok is láthatóak lesznek az egyedi helyszínen. A repülés szerelmesei sem csalódnak majd, hiszen egy eredeti, 1958-ban készült Rubik R-22SV Super Futár C típusú gépet is láthatnak majd, amelynek tervezője nem más, mint

id. Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálójának édesapja volt.

A látogatók a kifejezetten erre a napra érkezett járművek mellett megtekinthetik a Volt egyszer egy Északi... a történet folytatódik című időszaki kiállítás olyan különleges járműveit is, mint a Ford T-modell, a GAZ-12 ZIM, többféle Ikarus vagy a Szellem becenévre hallgató mozdony, amely a gőzmozdonyok sebességrekordját tartja Magyarországon.

A múzeum gyűjteményéből bemutatnak egy Pannónia T8-as motorkerékpárt is, amelynek különlegessége, hogy 1964-ben kifejezetten külföldi piacra készült, az Egyesült Államokba történő exportját követően pedig soha nem értékesítették, így mindössze 150 mérföldet futott.

Tárlatvezetések és vízipisztolycsaták

A motorkerékpárt, amely közel hat évtizeddel a gyártását követően tért vissza ismét Magyarországra, a múzeum a kiemelt gyűjteményfejlesztési programnak köszönhetően vásárolhatta meg az elmúlt időszakban, és most először mutatják meg a nagyközönségnek.

A nap folyamán a látogatók interaktív tárlatvezetéseken is részt vehetnek, ahol az egykori ipari csarnok titkai mellett közelebbről megismerhetik a Közlekedési Múzeum kiállításában látható járműveket, sőt, egy bunkertúra keretében a járműjavító egykori hidegháborús óvóhelyét is felkereshetik. Délután mindezek mellett az Óbudai Egyetem veterán gépjármű-restaurátor szakának előadását hallgathatják meg az érdeklődők.

A nyári melegben ráadásul a gyerekek a helyszínen egy retró tűzoltóautóval vívhatnak vízipisztolyos csatát, de részt vehetnek rajzversenyen és egyedi kitűzőket is készíthetnek. A program a Volt egyszer egy Északi... a történet folytatódik című kiállításra váltott jeggyel látogatható.