Magyar és nemzetiségi ételek, alapanyagok a Kárpát-medencében – ez akár a Magyar Ízek Utcája mottója is lehetne. Az idei év kiemelt termékei a gabonafélék lesznek, hogy felhívják a figyelmet a legfontosabb élelmiszer-alapanyagunkra, és arra a sokszínűségre, ahogyan jelen van gasztrokultúránkban.

Az eseményen megízlelhető például a tárkonyos tejszínes köleskása vargányával, ráirányítva a figyelmet az egyik legősibb gabonafélénkre, amely a kenyérgabonák megjelenésével háttérbe szorul. Főzéskor ötszörösére dagad, így egykor a leggazdaságosabban szállítható gabonaféle volt,

ínséges időkben gyakran ezzel segítették ki egymást a városok.

Értékes fehérje- és ásványianyag-tartalma miatt nagyon egészséges, miközben gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Az ízek utcájában szaftos kásának készítik el.

A Magyar Ízek Utcája a Lánchídtól az Erzsébet hídig várja vendégeit. Több mint tíz éve folyamatosan keresik azokat az alapanyagokat, ízeket, kézműves készítményeket és kuriózumokat, amelyekre fel lehet hívni a nagyközönség figyelmét. Magyar gyümölcsök, lekvárok, gyümölcssajtok, gyümölcsborok, pálinkák, kézműves kenyerek, lepények és sütemények, mézek, kolbászok és füstölt húsok, ízletes zöldségkészítmények sorakoznak majd a pultokon, és ünnepi borsodi sör is kapható lesz. A Magyar Ízek Utcáján fröccsökkel és szörpökkel, kézműves sörökkel, gyümölcsborokkal, mézborral, gyógynövényes teákkal és pálinkával is olthatjuk a szomjunkat.

Nyisztor Tinka töltikéje

Az eseményen közel kétszáz ember főzi a Duna parton Magyarország és a Kárpát-medence különleges ételeit: bogyiszlói csülkös pacal, vajdasági, roma és csángó ételek, szatmári töltött káposzta, karcagi birkapörkölt (évek óta itt áll a leghosszabb sor), csiptetett ponty és sok más halkészítmény, sparhelten sült lepény, langalló, töltött lángos várja a látogatókat. Felvidékről Mátyusföld izgalmas káposztalevese és mákos pogácsája mutatkozik be, Kárpátaljáról egy remek borsos leves érkezik, Nagymuzsaly községből házi szilvalekvárral készült fánkot sütnek.

Nagyon kedvelt a moldvai csángó faluból, Pusztinából Nyisztor Tinka néprajzkutató vezetésével érkező csapat, akik szőlőleveles töltikét készítenek.

Soha nem tartottam be a mennyiségeket, nemcsak én, hanem minden falusi ember, akinek kertje van és aki szezonálison élt

– mondja Tinka.

A Várkert rakparton lehet először megkóstolni az Év Kenyerét, és az érdeklődök megismerkedhetnek a batátás kenyérrel is, ami az édesburgonya és az ősi, egyszemű búza, az alakor összeboronálásával született meg. Itt debütál Magyarország Tortája, a „Huncut szilva herceg” és Cukormentes Tortája, a „Nagyi kedvence” is, melyek a rendezvény legkeresettebb termékei. Aki pedig úgy érzi, sokat evett, azt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány idén is ingyenes vércukorméréssel várja, de lesz vérnyomásmérés is.

A kicsiket számos program várja remek bábtársulatokkal, mesemondókkal, kézművesekkel és a nyitónapon Halász Judit koncertjével. Esténként koncertek lesznek, fellép Ferenczy György és az 1-ső Pesti Rackák, a Hot Jazz Band és a Csík zenekar is.