Ismét Kaposváron a kamarazenei világ szeme

Számos kiemelkedő magyar művész teszi tiszteletét a rendezvényen, köztük a hazai zenei élet élvonalába tartozó Baráti Kristóf hegedű- és Várdai István csellóművész. Mellettük fellép a Junior Prima-díjas Pusker Júlia hegedűművész, a bázeli Zeneművészeti Főiskola professzora, Fejérvári Zoltán és Farkas Gábor zongoraművész, Kristóf Réka énekes, a Nemzetközi Anton Rubinstein verseny győztese és a Virtuózok tehetségkutatóból ismert ütőhangszeres TanBorEn Trió is.

Az idei fesztivál kiemelt vendége lesz Elisabeth Leonskaja, a zongora nagyasszonyaként emlegetett világhírű zongoraművésznő, de szép számmal lesznek jelen még külföldi kiválóságok, úgymint a Latin Grammy-díjas zongoraművésznő, Edith Peña és férje, Alexei Volodin világhírű zongoraművész. A fiatal tehetségek gondozása és bemutatása fontos a fesztiválszervezők számára, így idén Javier Comesana Barrera hegedűművész érkezik Spanyolországból, akinek Magyarországon ez lesz az első fellépése. Várdai István művészeti vezető szerint a spanyol fiatal hatalmas sikert fog aratni játékával a kaposvári közönség előtt.

Minden a célokon múlik

Hornyák Balázsnak ez lesz a harmadik Kaposfestje fesztiváligazgatóként. 2020-ban a pandémia miatt extrán nehezített helyzetben kapta meg ezt a feladatot, de már ez előtt is szerepet vállalt a fesztivál életében, a művészeti vezetők munkáját segítette.

2020-ban célként fogalmazta meg

közép- és hosszú távon biztosítani a fesztiválnak a nemzetközi láthatóságot;

a nemzetközi láthatóságot; megerősíteni az oktatás és nevelés szerepét a fesztiválon (mesterkurzusok szervezése, workshopok, gyakornoki programok), hiszen ez erős és meghatározó része a fesztiválnak, nemcsak a szórakoztatás a cél, hanem a tanítás is;

a közönség bővítése is hosszú távú célja a fesztiváligazgatónak, megszólítani egy olyan réteget is, amelynek tagjai nem feltétlenül tartoznak a komolyzene bázisközönségéhez, de érdeklődést mutatnak a különböző kulturális programok iránt.

Hornyák Balázs szerint ez utóbbi csak úgy lehetséges, ha bővítik a helyszíneket és szélesebb kínálatban kezdenek gondolkodni, tehát nemcsak komolyzenei hangversenyeket, hanem műhelybeszélgetéseket, előadásokat, mesterkurzusokat, illetve minőségi könnyűzenei programokat is rendeznek. Idén például augusztus 15-én este két szabadtéri koncert is hallható lesz, az első egy népszerű darab, Georges Bizet és Rogyion Scsedrin Carmen-szvit című műve, amelyet a Liszt Ferenc Kamarazenekar ad majd elő Várdai István vezényletével.

„Ez olyan komolyzenei mű, amit azok is érteni és élvezni tudnak, akik nem feltétlenül rajonganak a műfajért” – fogalmaz a mű kapcsán a fesztiváligazgató. Este pedig Horváth Charlie élő zenés koncertjére látogathatnak el az érdeklődők.

A Liszt Ferenc Kamarazenekar Magyarország legjelentősebb, legfontosabb, legnagyobb múltra visszatekintő kamarazenekara, jövőre ünneplik a hatvanéves évfordulójukat. Idén két koncert erejéig lehet meghallgatni a játékukat, ahol többek között Elisabeth Leonskajával is fognak játszani.

Kétségekkel teli évek

A Kaposfest megrendezése mindig nagy feladat. A szervezők célja, hogy a kétségekkel és nehézségekkel teli évek után olyan struktúrát tudjanak kialakítani, amelynek köszönhetően hosszú távra tudnak tervezni.

A fesztiváligazgató szerint ha akár három-négy évre előre tudnának tervezni, az elfoglalt művészek, akik több évre előre le vannak kötve különböző előadásokra, fellépésekre, a Kaposfesttel is tudnának számolni. A járványhelyzet miatt alapvetően nehéz volt előretervezni az utóbbi három évben, ez a fajta nehézség idén is jellemző volt. A szervezők biztosra szerettek volna menni, ezért olyan programokat és műsort állítottak össze, amelyet bármilyen körülmények között meg tudnak valósítani.

Némiképp azonban egyszerűsíti a képet, hogy általában olyan művészeket hívnak meg a fesztiválra, akiket ismernek, és akikkel kifejezetten szívesen zenélnek együtt. Baráti Kristóf művészeti vezető így nyilatkozik a meghívott művészekről:

Minden találkozás egy-egy impulzus, és ezzel gyakorlatilag jelöltté válik az, aki a közelünkbe kerül. Mindenki, akit elhívunk, olyan szellemiséggel bír, ami számunkra fontos. De az is szempont, hogy mindig nyitva hagyjuk a megismerés lehetőségét új művészek számára is.

Fontos az összművészetiség

A fesztivál egyik erőssége a társművészetekkel való szoros együttműködés, illetve közös munka. A komolyzenei előadások mellett más művészeti programokkal is találkozhatnak a nézők, ez idén sem lesz másképp. A bérlettel rendelkezők számára múzeumlátogatást is szerveznek, amelyet zenés tárlatvezetés követ. Augusztus 14-én Felvégi Andrea, a kortárs magyar fotográfia meghatározó személyisége tart vetítéssel egybekötött beszélgetést Bősze Ádámmal. A program A koncertek láthatatlan szereplői címet kapta, hiszen nemcsak Andrea fotóművészetét hivatott bemutatni, hanem azokat a háttérben dolgozó embereket is, akiknek a munkája nélkül nem jöhetnének létre ilyen és ehhez hasonló programok.

Műhelybeszélgetést is találni a programban, augusztus 16-án ifj. Sárközy Lajos és Csík Gyula szakértelmével helyezik fókuszba a kávéházi cigányzene hagyományait. A beszélgetés során feltárják a műfaj múltját, jelenét és jövőbeli lehetőségeit. Augusztus 16-án este a Szivárvány Kultúrpalotában a záró koncerten színpadra is áll ifj. Sárközy Lajos és együttese. Emellett minden este a Kapos Hotel teraszán a hagyomány szerint ők zenélnek, megteremtve ezzel a nyáresték Kaposfest-hangulatát.

Hosszú évek hagyomány az is, hogy Tóth Endre zenetörténész műismertető előadásokat tart az esti koncertek előtt. A szervezők szerint fontos, hogy a nézők ne csak hallgassák a műveket, hanem esetleg már úgy üljenek be egy-egy előadásra, hogy van valamennyi háttértudásuk, így teljesen más élményt kaphatnak a koncertektől.

Hazajárnak Kaposvárra

Nemcsak a hazai, hanem sok külföldi művész is szeretettel tér vissza a fesztiválra, illetve jelzik a szervezőknek, hogy szívesen visszatérnének Kaposvárra. Hornyák Balázs szerint ennek oka többek között a város családias légköre és bensőséges hangulata lehet. Minőségi szakmai tartalom jön létre, amelyet elsősorban a művészeti vezetők tesznek a projektbe, és ez gyakorlatilag megkérdőjelezhetetlenné teszi azt, hogy olyan nívójú kamarazenei produkciók jöjjenek létre, amelyekben igazán szívesen szerepelnek a meghívott művészek.

Van olyan művész, aki már konkrét tervekkel keresi fel a Kaposfest csapatát, illetve azt is tudja, kivel dolgozna szívesen. Ilyen közkedvelt előadó a fesztivál két művészeti vezetője, Baráti Kristóf és Várdai István, akikkel mindenki szívesen játszik. „Nagy dolog, hogy van két művészünk, akikért gyakorlatilag ideutaznak ezek a nagynevű külföldi előadók, és a velük való közös munka akár évről évre visszacsábítja őket Kaposvárra” – mondja a fesztiváligazgató.

Fotó: Mózsi Gábor Baráti Kristóf és Várdai István

Elisabeth Leonskaját kifejezetten azért sikerült megnyernie a fesztiválnak, mert találkozott az előző években a művészeti vezetőkkel különböző projektekben, és neki jutott eszébe, hogy milyen erős kamaraprodukciót lehetne összehozni hármójuk zongora-, hegedű- és csellójátékával.

Ez is méri a fesztivál sikerét, illetve művészeti erejét, hiszen gyakorlatilag Lejonskaja a ma élő egyik legismertebb és legsikeresebb zongoraművésznő, ez tőle száz százalékig szakmai visszaigazolást jelent

– fogalmaz Hornyák Balázs.

Hármójuk közös koncertje a fesztivál nyitóelőadása lesz augusztus 13-án.

Baráti Kristóf és Várdai István számára is külön öröm, hogy olyan legendával zenélhetnek, mint Leonskaja. Baráti Kristóf a művészeti vezető és zenészszerep harmóniájáról, illetve a zene iránti érzelmeiről így beszél:

„Számomra nagyon fontos, hogy minden, amit teszek, a zene szeretetéből származik. Pontosan ezért jó megosztani ezeket a zene iránt érzett gondolataimat és érzéseimet a színpadon a közönségünkkel. Ezzel van egyensúlyban az, hogy Istvánnal közösen olyan művészeket szeretünk meghívni, akiket nézőként is szívesen hallgatnánk. Ez az egyensúly motivál minket. Főleg akkor, ha a fesztiválon a slágerdarabok mellett olyan művek is elhangoznak, amelyeket kuriózumként tudunk bemutatni.”

Augusztus 13-án, szombaton, a nyitókoncert előtt úgynevezett workshop- vagy mesterkurzusnap is lesz, amely kifejezetten szakmai programokból áll. Mesterkurzusok, nyilvános próbák, zenetörténeti előadások, minden, ami kapcsolódik a fesztivál profiljához, az itt, ezen a napon megtalálható lesz a programkínálatban. A szervezők számára kiemelten fontos az oktatás szerepe a fesztivál keretein belül, így az elmúlt években ezek a programok is igen népszerűek és látogatottak voltak. A diákok kíváncsiak a mesterkurzusokra, kíváncsiak arra, hogy ezek a művészek mit és hogyan tudnak átadni számukra, hogyan tanítanak, hogyan formálják a fiatal művészeken keresztül a műveket. Ezek a programok erős részei a fesztivál profiljának, Hornyák Balázs szerint érdemes velük tovább foglalkozni, és építeni, fejleszteni a jövőben is.

A diákok számára ezek a programok ingyenesek, egyetlen feltétele van a részvételnek, rendelkezni kell belépőjeggyel valamelyik koncertre.

Kaposvár a zene és pihenés harmóniájában

A fesztivál és Kaposvár kapcsolata az évek alatt igen erőssé vált, hiszen egy többnapos fesztiválnak elkerülhetetlen turisztikai vonzata is van. Több városi intézménnyel van együttműködése a rendezvénynek, így ezekben bizonyos kedvezményekhez is juthatnak a fesztiválozók. A cél, hogy a négynapos rendezvény folyamán a látogatók komplex Kaposvár-élményt kapjanak, aminek folyamán a fesztivál egy időre összeolvad, szinte eggyé válik a várossal. Több szabadtéri programot is elkaphatnak a városba látogatók, akik esetleg a beltéri programokra nem férnek be. A várost járva szinte csak az tudja elkerülni a fesztivált augusztus 13. és 16. között, aki tudatosan tenné ezt.

A fesztivál során olyan darabok megtekintésére nyílik lehetőség, amelyek Európa legnagyobb presztízsű előadótereiben láthatók, hallhatók. Mindezt a szervezők intim, családias közegben keltik életre, gyönyörű helyszínen, a Somogyi-dombok között. Kikapcsolódás, zene, lelassulás, feltöltődés – ezek a rendezvény hívószavai, illetve mindezeket tálcán kínálja látogatói számára Kaposvár és a Kaposfest.

(Borítókép: Mohai Balázs)