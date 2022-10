Bródy János: Küszöbön a harmadik világháború, és megint a rossz oldalon állunk

A zenész a hvg360-nak adott interjút, amelyben arról beszélt, hogy a mostani helyzetben nem tud új dalokat alkotni. „Úgy érzem, hogy már nem nagyon tudom dalba foglalni a gondolataimat, érzéseimet. Amiket most gondolok, nem dalba valók” – fogalmazott.

Hozzátette azt is: „Háborúban hallgatnak a múzsák. Olyan mennyiségű dezinformáció zúdul rám is, mint ahogy mindenkire, hogy be kell vallanom: nem látok annyira tisztán, hogy bármiféle feloldásra javaslatot tudnék tenni. Történelmi távlatban pedig nagyon elkeserítő érzéseim vannak.”

Úgy látom, és egyébként a kormányzati médiából is ez sugárzik, hogy a most dúló háború ugyan Ukrajna földjén pusztít, de az valójában Amerika és Oroszország háborúja

– fogalmazott Bródy János (ugyanerről beszélt a minap Orbán Viktor is).

A zenész ezután azt mondta, hogy az amerikaiak támogatása még önmagában nem jelent világháborút, de hozzátette: „Az orosz fenyegetések mintha azt jeleznék, hogy bizony a harmadik világháború küszöbén állunk.”

Hozzáfűzte azt is: „Európa minden nemzete szilárdan az amerikai oldalon áll, kivéve egyet, a magyart, ami egyébként már két világháborút elveszített. Nagyon nem szeretném, hogy a következőben sem a győztes oldalán állnánk.”

A maihoz hasonló hintapolitikát folytattunk már a második világháború előtt is […] Ezért vagyok elkeseredve. István király óta a magyarok Európa integráns részévé szeretnének válni. Ezerévenként kap az ország olyan esélyt, hogy az európai nemzetek egyenrangú tagja legyen. Ennek az esélynek egy jelentős részét mára eljátszottuk

– mondta Bródy János a HVG360-nak adott interjúban, amelyben még – más témák mellett – arról az életműkoncertről is beszélt, amelyet november 12-én, egy hónap múlva ad a Papp László Sportarénában.

(Borítókép: Bródy János. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)