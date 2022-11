Magyar kérdéseken törik a fejüket Marosvásárhelytől Londonig

Bartha Álmos, A Nagy Fotelkvíz szerzője és a QuizNight kitalálója 2009-óta bizonyítja, hogy kocsmába okos emberek is járnak.

Bartha Álmos például olyan okos, hogy amikor annak idején a fülébe jutott, hogy az angolszász pubokban sörözésen és dartson kívül játékos vetélkedőkkel is múlatják az időt a törzsvendégek, rögtön arra gondolt, hogy ez itt is menne.

Az eredeti játék ötlete abból fejlődött ki, hogy azok a szigetlakók, kiknek második otthona a törzskocsmájuk – már a hatvanas években is voltak ilyenek –, pintezés közben hallgatták a rádióban, később meg nézték a falra biggyesztett készülékeken az akkoriban igen népszerű szellemi vetélkedőket, és kórusban kiabálták be a szerintük helyes válaszokat. Aztán valakinek eszébe jutott, hogy minek ehhez a BBC, majd ők kitalálják saját kérdéseiket, és a többi már történelem.

Itt nincs telefonos segítség

Visszatérve a hazai kocsmakvíz-Grand Prix megálmodója történetéhez, Bartha Álmos elárulta az Index podcast-stúdiójában, hogy mi is a lényeg.

A nagy titok nem más, mint az, hogy ők egyszerűen szórakoztatni akarnak.

A titok másik fele is egyszerű: rengeteg ember számára nyújt kiváló szórakozást még manapság is, amikor online segítség és okostelefon nélkül, saját memóriájában halászva deríti fel, mire is emlékszik világunk apró csodáiból.

A témában eddig megjelent két könyvében – A Nagy Kocsmakvízkönyv és A Nagy Fotelkvíz – hatezer kérdést gyűjtött össze, és könnyű kérdés lenne egy arútluK-kvízben, miért is beszélgetünk most vele, hiszen az elején elmondjuk, hogy a második könyve megszületése az ok.

Azt is elárulta, hogy nyilván ő se tudja minden saját kérdésére a helyes választ, és kifejezetten sajnálja azokat, akik a versenyek előtt magolni kezdenek ahelyett, hogy játék közben töltenék fel az ismereteik hézagait.

És azt tudja, hogy?... Most szavazhat!

A beszélgetés során rengeteg izgalmas tényre fény derül. Arra például nem, legalábbis Bartha Álmos sem tudja rá választ, miért kellett 2009-ig várni, hogy Magyarországot is meghódítsa ez a kiváló agytorna, amely a szórakoztatáson kívül nem elhanyagolható hatásfokú közösségépítő funkcióval is rendelkezik.

A beszélgetésen az viszont tényleg kiderül, milyen zöldség következik abból, ha valaki felsorolja, hogy meggy, csipkebokor, pár és légy,

milyen kocsmakvízi múltja van az egyik műsorvezetőnek,

miért jó a nagycsalád,

ha az eszüket is használhatják, akkor a lányok is szívesen mennek kocsmába,

hány országban játszanak Bartha Álmos elmebajnokságában,

felbukkan egy halvány politikai párhuzam is – persze csak viccből,

Palika, a legendás óbudai kocsmáros és kvízmester is szóba kerül,

továbbá végre felteszünk egy valódi kérdést is. Annyit segítünk, hogy Magyarországon is van ilyen gyár.

Melyik világcég gyártja a legtöbb gumiabroncsot? Michelin

Hankook

Lego

Hasbro

Pirelli

