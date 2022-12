Lezárult az Index Alkoss te is! alkotói pályázata. Az Index médiapartnerként csatlakozott a Lobenwein Galéria első karácsonyi akciójához, melynek neve ArtXmas. Ebben kortárs képzőművészek kaptak felkérést arra, hogy karácsonyi ihletésű műveikkel mutassák meg, hogy számukra mit jelent az ünnep. Az alkotásokat elárverezik, a bevételből harminc rászoruló támogatásáról a művészek is dönthetnek. Az Alkoss te is! pályázattal az Indexen az olvasóinkat kértük arra, hogy három kategóriában vegyenek részt ebben az az akcióban. Most a legkisebbek eredményhirdetése következik.