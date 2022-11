Ilyet még az sem látott, aki benne él, annyira személyes

Mintegy 30 kortárs képzőművész kapott felkérést a Lobenwein Galéria első karácsonyi akciójára. Az ArtXmas olyan vásár, ahol a művészek karácsonyi ihletésű műveikkel mutatják meg, hogy számukra mit jelent az ünnep. Az alkotásokat elárverezik, a bevételből harminc rászoruló támogatásáról a művészek is dönthetnek. Az Index az akció médiapartnere, de annál még több is: olvasóink is részt vehetnek benne. A pályázat részletei a cikkben!