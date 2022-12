Árpa Attila elmondja, hogy a Nagy Ő után miért nem szakított választottjával

Tengerentúli feladatok várnak Árpa Attilára, aki a Sunday Brunch műsorában jelenti be: lehetőséget kapott arra, hogy magyar rendezőként filmet forgathasson Amerikában. Vagyis a Nagy Ő műsora után egyetlen percet sem tétlenkedik, hamarosan indul a forgatásra New Mexikóba. Csiby Gergelynek persze másról is mesél, megismerhetjük a TV2 párválasztó műsorának kulisszatitkait is.