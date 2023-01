Dráma a színpadon, korai volt a beavatás?

Tigris és hiéna

Kecskeméti Katona József Színház

Bemutató: 2022. április 29.





A Kecskeméti Katona József Színház a Petőfi-emlékévre reflektálva tűzte műsorára a költő egyetlen drámáját.

Petőfi Sándor Tigris és hiéna című műve a történelem, a haza, a nemzet és a forradalom kérdéseit boncolgatja. A történelmi drámában a hatalomé és a bosszúvágyé a főszerep, amelyekhez képest az ország érdeke és a személyes érzelmek világa mellékesnek bizonyul. A rossz elnyeri méltó büntetését, a jó feláldozza magát, a „tigris” és a „hiéna” pedig újra és újra egymásnak feszül.

A történetben olykor felcsillan a reményt szimbolizáló királyi jóság, a mozgatórugó mégis a bosszút leküzdeni nem bíró ember.

A Kecskeméti Nemzeti Színház előadását Pataki András rendezi, és egy személyben ő a díszlettervező is.

János vitéz

Nemzeti Színház

Bemutató: 2014. március 7.



Petőfi Sándor 1844-ben írta elbeszélő költeményét, amelyben Kukorica Jancsi, az árva juhász Tündérország királyává válik.

A mű a magyar népies irodalom legjelentősebb alkotása. Naiv hőstörténet, amelyben a nép elnyomott fia győzedelmeskedik. A János vitéz keretes szerkezetű eposz, amely Kukorica János és szerelme, Iluska boldog együttlétével kezdődik, és azzal is zárul, igaz, ekkor már Tündérország királyaként és királynőjeként ölelik egymást.





Az irodalomtörténet, a magyar népies irodalom egyik legjelentősebb alkotását a Nemzeti Színház is műsorára tűzte. Az előadást a teátrum vezérigazgatója, Vidnyánszky Attila rendezte.

Talán túl korán tanuljuk az iskolában a János vitézt, s így hamar elfelejtjük, milyen mélységei vannak ennek a »beavatási szertartásnak«

– fogalmazott Vidnyánszky Attila a Nemzeti Színház oldalán. Megjegyezte, Petőfi Sándor versben elbeszélt meséje újra bevezet bennünket a színház költői dimenzióiba.

A helység kalapácsa

Csavar Színház

Bemutató: 2004. november

A városi komédiák hangulatát idéző produkcióban Petőfi páratlan humorával, groteszk elemekkel fűszerezve tárja elénk Gál Tamás színész e különös világot. Az előadást a közönséggel való állandó kommunikáció, a sokszor improvizációnak tűnő stílusgyakorlat és interaktív játékmód teszi fergeteges komédiává, ezt színesíti Bodonyi András zenéje, mely igazi Petőfi korabeli hangulatot varázsol a színpadra, áll a színház közleményében.

Gál Tamás fantasztikus kontaktusteremtő, varázslóként vonzza a figyelő tekinteteket, a sűrű beletapsolásból kijut a besegítő kisiskolásoknak is.

Pipa helyett gyakran gyújt rá egy-egy pezsdítő nótára, kelléke a gitáron kívül csupán a négylábú zsámoly. Halálos biztonsággal poentíroz, elsöprő lendülete töretlenül vezet végig a hősi cselekmény markáns fordulatain.

A borozó

Kávészünet

Megjelenés: 2016. április 11.

Petőfi Sándor neve rengeteg zenészt bevonz különféle ötlettel, különféle minőségben. Az egyik könnyed, mégis jól megfogott alkotás ebből a körből A borozó című vers megzenésítése volt a Kávészünet zenekar által.

A dal, melynek zenéjét Popovics György és Németh Ferenc írta, és amelynek hangszerelésében és stúdiómunkálataiban maga Czutor Zoltán és Somogyvári Dániel működött közre, az 1842-es vers könnyed, egynyári hangulatot idéző átirata. Az alternatív pop-rock formát vett zene igényesen nyúl a költeményhez, színt ad a vers magjához, megragadva azt a játékosságot, egy-egy ponton pedig zavart, melyet a vers egyszerű alaptémája, de kettős érzelemvilága közvetít.

A szám otthonául szolgáló album rendes kiadását a YouTube-videóklip némileg megelőzte, mivel a videómegosztóra 2015 decemberében került fel a dal, míg a lemez, amelyen szerepelt, csupán 2016 áprilisában került a boltokba. A korong tematikája az volt, hogy híres költők ismert és kevésbé közismert verseit fogták meg rajta különféle módokon a dalszerzők, így adódott, hogy a Petőfi-vers mellett József Attila, Weöres Sándor vagy épp Gárdonyi Géza költeményei nyertek új formát.

Nemzeti dal

Nagy Szilárd és Ragány Misa, vendég: Pataki Attila, Nagy Feró, Varga Miklós, Muri Enikő, Sasvári Sándor, Réthy Zsazsa, Varga Vivien

Megjelenés: 2022. március 10.

Petőfi Sándor költeményét eredetileg Tolcsvay László zenésítette meg, így a dal sok évtizedes múlt után most új köntöst kapott. Az eredeti alkotás mára a magyar zenei kultúra részévé vált, így az efféle művekhez kényes dolog hozzányúlni, a kérdés pedig a bejelentés pillanatától az volt, hogy vajon az eredmény megugorja-e a hallgatóság által elvárt szintet.

Ahogy a hasonló esetek többségében ez szokás, a végeredmény egyből megosztotta a hallgatókat, tömérdek pozitív és negatív komment érte egyszerre az alkotást. Hogy pontosan mi volt az újragondolt művel a cél az eredeti zene leporolásán túl, továbbra is kérdés. A dal megjelenésekor az Index is foglalkozott a témával, ez itt olvasható.

Föltámadott a tenger

Red Bull Pilvaker AllStars: Bom, Dipa, Eckü, Sub Bass Monster, Diaz, Wolfie, Snow

Megjelenés: 2012. március 1.

Szerintem, ha szabad ilyet mondani, akkor a Red Bull Pilvaker egy külön állatfaj. Ezt pedig a szó legjobb értelmében mondom. Szemben az előző két esettel, mely az eredeti műveket ölelte körbe, itt egy abszolút átiratba botlunk. Ez egy remek kifutású próbálkozás volt, hogy az underground stílusokat, a magyar rapet és hiphopot, valamint slam poetryt miként lehet összehozni a mainstreammel, a magas kultúrával, hogy lehet a legtöbb emberhez eljuttatni,

közben mégis valami újat teremteni és hagyományt őrizni egyszerre.

Manapság is dobálóznak sokat Petőfi nevével és versrészleteivel különböző dalokban, de a Red Bull Pilvaker ezt egy teljesen más minőségben tette anno. Az eredeti költemények gondolatiságát megtartva, még a szóképekből is átemelve az egészet egy olyan körbe helyezte, ahol Petőfi egy lázadó fiatal, ami a saját korában illő is volt rá, csak ez most a 2010 utáni formája.

A lemez, amin a dal megjelent, rengeteg Petőfi-átiratot tartalmaz, köztük a János Vitézt, a Füstbement tervet, valamint az Anyám tyúkját. Bár albumszinten csak 2014-ben látott napvilágot ez a fúziós zenei kavalkád, a Föltámadott a tenger igazán erős felütés volt 2012-ben, mely széles körben értelmet és létjogosultságot adott a Red Bull Pilvaker világának, az ott felfedezett előadóknak és az oda betársuló, már közismert neveknek.