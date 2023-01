Meghalt a legendás alternatív zenekar alapítója

„Van Conner, a Screaming Trees basszusgitárosa és dalszerzője tegnap este, 55 éves korában hosszan tartó betegség következtében meghalt” − írta testvére.

Ahogy fogalmazott,

halálának közvetlen oka tüdőgyulladás volt. Ő volt az egyik legjobb barátom, és mérhetetlenül szerettem. Örökkön-örökké hiányozni fog.

A testvérek 1984-ben alapították a Screaming Treest a tavaly elhunyt Lanegannal és Mark Pickerel dobossal a washingtoni Ellensburgban. A zenekar pszichedelikus hangzása szinkronban volt a korszak több más indie-zenekarával, különösen a kaliforniai Paisley Underground csapataival, mint a Rain Parade és a Dream Syndicate − írta meg a Variety.

Miután több alacsony költségvetésű felvételt adtak ki az apró Velvetone kiadónál, leszerződtek az SST Recordshoz, és a nyolcvanas évek végének amerikai indie-szcénájának egyik meghatározó együttesévé váltak. Ebből fejlődött ki a grunge-mozgalom, amelynek legismertebb zenekara a szintén Washington állambeli Nirvana volt. Lanegan és Kurt Cobain közeli barátok voltak, ahogy az énekes önéletrajzában megerősítette, sokszor fogyaztottak együtt kábítószert is.

A Screaming Trees egy sor erős albumot adott ki az SST-nél, többek között az Even If and Especially Whent és a Buzz Factoryt, majd 1990-ben leszerződött az Epic Recordshoz. A zenekar 1991-ben adta ki az első nagy kiadónál megjelent albumát, az Uncle Anesthesiát − amelynek társproducere a soundgardenes Chris Cornell volt −, de karrierjük a következő évben indult be igazán, amikor a Nearly Lost You című daluk felkerült Cameron Crowe Singles című filmjének soundtrackjére.

A Gary Lee Conner és Lanegan között régóta fennálló feszültségek azonban egyre fokozódtak − néha tettlegességre is sor került −, és körülbelül négy év telt el, mire a zenekar újabb albumot adott ki, az 1996-os Dustot. Josh Homme gitáros csatlakozott a zenekarhoz egy turné erejéig, mielőtt megalakította a Queens of the Stone Age-et, és magával vitte Lanegant.

Egy újabb hosszú szünet után, 1999-ben felvettek dalokat egy új albumhoz, de nem találtak kiadót. A számok végül 2011-ben jelentek meg a Last Words: The Final Recordings albumon.

A zenekar tagjai mindannyian szólóprojektbe kezdtek, Van Conner Gardener nevű zenekarára koncentrált, valamint közreműködött Lanegan Field Songs című albumán. Korábban egy Solomon Grundy nevű projekt frontembere is volt, amely 1990-ben adott ki egy albumot.

