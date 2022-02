Meghalt Mark Lanegan

57 éves korában elhunyt a Screaming Trees és a Queens of the Stone Age egykori tagja.

Mark William Lanegan halálhíréről saját Twitter-oldalán tájékoztatták a nyilvánosságot.

A Twitter-bejegyzésből kiderül, hogy a grunge ikon Lanegan kedd reggel az írországi Killarney-ben lévő otthonában hunyt el. A sokak által szeretett 57 éves énekes-dalszerzőt felesége, Shelley gyászolja. Halálának körülményeiről egyelőre nincsenek információk, a család kéri, hogy ebben a nehéz időszakban tartsák tiszteletben a privát szférájukat.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy — mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022

Az amerikai énekes Washington állam keleti részén született és nőtt fel, túlélte a Coviddal vívott csatáját, ami miatt 2021-ben hónapokig kómában volt. Devil in a Coma című memoárjában, amely tavaly decemberben jelent meg, részletezi halálközeli élményét, beleértve a Covid okozta megpróbáltatásokat és a hosszú és fájdalmas kórházi tartózkodást, amit visszatérő hallucinációk jellemeztek – írja a Guardian.

Minden egyes lélegzetvételi kísérlet egy harc volt, bármennyire is próbáltam természetesen venni. Bár nem akartam kórházba menni, a feleségem a hátam mögött mentőt hívott és kitoltak az udvaromból. Az intenzív osztályon kötöttem ki, nem voltam képes beszívni az oxigént, a koronavírus valamely egzotikus törzsével diagnosztizáltak, amire természetesen nem volt gyógymód. Mesterséges kómába helyeztek, de semmire nem emlékszem.

– idézte a szerzőt a nypost. Az énekes vallomása szerint többek között bizarr álmokat, furcsa víziókat és visszatérő hallucinációkat tapasztalt, amelyek mind a halálközeli élmény jellemzői.

Mark Lanegan annak idején Kurt Cobain, a grunge műfaj legfontosabb figurájának közeli barátja volt. 1985-ben alapította a Screaming Trees zenekart a gitáros Gary Lee Connerrel, a basszusgitáros Van Connerrel és a dobos Mark Pickerellel. A grunge műfaj egyik alapzenekaraként működtek, első lemezük 1986-ban jelent meg, a legnépszerűbb albumuk pedig az 1992-es Sweet Oblivion című korong volt, amelyből több százezer példány kelt el. 2000-ig összesen hét nagylemezt adtak ki.

Miután feloszlott a zenekar, Lanegan négy évig a Queens of the Stone Age egyik énekese és billentyűse volt. 1990 és 2020 között 12 szólóalbumot is megjelentetett, melyek közül az utolsó a Covid-fertőzése előtt jött ki, Straight Songs of Sorrow címmel. Számos együttműködése volt, ilyen a Greg Dullival indított The Gutter Twins, de dolgozott például a Mad Season zenekarral is. Utolsó munkáinak egyike a Manic Street Preachers együttessel volt, amelynek a 2021-es The Ultra Vivid Lament című albumán működött közre – írja az NME.

Az énekesről az is köztudott, hogy az 1990-es és a 2000-es években nyíltan felvállalta, hogy drogfüggőséggel és alkoholizmussal küzd. 1996-ban és 2007-ben rehabilitáción is volt. A függőségét végül sikerült leküzdenie, a halálát megelőző évtizedben tiszta volt – írja a nypost. Lanegan többször járt hazánkban is, utoljára 2019. novemberében.