A napi sorozat messze az egyik leghálátlanabb műfaj, hiszen a stábnak nagyon rövid idő alatt kell iszonyatos mennyiségű munkát végeznie. Kezdve az írókkal, akiknek heti öt napra kell olyan történetet szolgáltatni, ami elég fordulatos ahhoz, hogy a kanapéra szögelje a nézőket, de követhető annyira, hogy ha valamiért kimarad pár rész, akkor is visszacsalogassa őket a képernyők elé.

A Hazatalálsz – ami a horvát Cista ljubav (Pure Love) magyar adaptációja – azt ígérte, hogy egy történetvezérelt, illetve helyzetkomikumra épülő napi szórakozást nyújt. Utóbbit még nem értem tetten a premieradásban, de az tagadhatatlan, hogy végre nem a vidéki életet és embereket kifigurázó sztorival szúrták ki a szemünket.

Azok a sorozatok, amik minden hétköznap új résszel jelentkeznek, akármennyire is nyújtózkodnak, egy bizonyos szint fölé nem tudnak érni, így máris is valami, ha megközelítik a lécet. Ezt itthon minőség tekintetében eddig talán a Mintaapák első évada, illetve a 200 első randi tudta elérni, ám a Hazatalálsz

ígéretesen nyitott.

A történet persze tele van előre megjósolható klisékkel, de ez nem feltétlenül probléma, hiszen a napi sorozatok jellegükből adódóan megkövetelik, hogy a fáradt elmék, akik este leheverednek a tévé elé, könnyedén fel tudják venni a hanyagul ledobott fonalat. Ehhez elengedhetetlen, hogy szinte egyből tudjuk, kinek kell drukkolni, és kit kell utálni az első perctől. Ez a Hazatalálszban is így van, nem fárasztottak többdimenziós karakterekkel.

A történet egy fiktív városban, Farkasligeten játszódik.

Főszerepben két férfi áll, akik hasonló helyről indultak, ám egészen máshová érkeztek.

A gyermekotthonban nevelkedett Tamás és Rajmund egymás szöges ellentétei. Tamás egy nyugis apuka, aki azért költözött le az első látásra nyugis városkába, mert korrupciós ügybe keveredett munkahelyén, ami már önmagában is necces szitu, hát még akkor, ha kiderül, hogy rendőrként dolgozott. Rajmund pedig éli a piti bűnözők életét.

Tamást Hajmási Dávid alakítja, aki eddig jól hozta a kedvelhető balek figuráját, akit elhagyott a felesége, így egyedül neveli lányát., Rajmundot pedig Jaskó Bálint játssza, akinek jól áll a gazember szerep, bár nem ártott volna picit életszerűbbre varázsolni a figurát azzal, hogy amikor meg kell felelnie, tenyérbemászóan negédes tud lenni. Ettől kicsit nehéz belelátni a sikeres bűnözőt, mert folyamatosan árasztja magából az utcagyerek kisugárzást, amitől egy pengőt sem bíznának rá.

Persze a sztorit egy előre megjósolható szerelmi háromszög teszi egésszé, ugyanis Rajmund kivetette hálóját Virágra (Törőcsik Franciska), akit viszont szabályos pánikroham kerülget a férfitól. A debütáló rész alapján egyelőre nem világos, hogy a lány miért marad benne egy ennyire toxikus kapcsolatban, de ez legalább a való világot idézi, hiszen az életben is nagyon nehéz felismerni egy bántalmazó kapcsolatot.

Üdítő volt Törőcsik Franciskát egy traumatikus élményt jelentő Aranybulla után viszontlátni, kifejezetten kellemes a játéka.

Az persze az első pillanattól sejthető, hogy a korrupciós ügy, amiért Tamást száműzték eredeti munkahelyéről, sokkal bonyolultabb, illetve az is egyértelmű, hogy a két fiú közötti viszony is bőségesen terhelt, illetve a karakterek személyes tragédiáik is kitörés előtt álló vulkánként kavarognak a levegőben, így akik szeretik kinyomozni, hogy pontosan mi történhetett és milyen sors vár a szereplőkre, akkor azoknak a Hazatalálsz valószínűleg kielégíti majd az igényeiket.

A sorozat látványra élvezhető, ám hangulatában nem tudott újat mutatni, amire a milliószor hallott hangeffektek és zenei elemek is ráerősítettek. A visszaemlékezések egyelőre nem csak képi vilégukban haloványok, de taán ha megszokja a szem, pár rész után már nem idegeníti el a nézőt a múlt képkockáinak felidézése.

A főszereplők mellett elsőre kedvelhető, ám szintén nem túl bonyolult mellékszereplőket kaptunk, szerencsére sok tehetséges színész díszíti a stábot, többek között Ábel Anita, Csapó Virág, Esztergályos Cecília, Jordán Tamás, Kamarás Iván, Kárász Zénó, Lékai-Kiss Ramóna, Nagy-Kálózy Eszter, Pindroch Csaba és a kifejezetten üdítő Grisnik Petra, akit nagyon szívesen látnánk többet képernyőn.

Bár a bemutatkozó epizód alapján a Hazatalálsz semmi újat nem tudott nyújtani, ám izgalmasabbnak ígérkezik, mint a műfajban a vidéki életet kifigurázó társai, illetve az kijelenthető, hogy nem okozott olyan maradandó sérüléseket, mint a csatornán az elmúlt években debütált Doktor Balaton, vagy a konkurenciánál is megbukott Hotel Margaret.

A Hazatalálsz minden hétköznap 21:05-kor látható a TV2-n.

(Borítókép: Részlet a Hazatalálsz című sorozatból. Fotó: TV2 Sajtószoba)