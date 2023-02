George Michael, az Iron Maiden és a Joy Division is bekerülhet a Rock & Roll Hírességek Csarnokába

A további jelöltek között szerepel Willie Nelson, a Rage Against the Machine, Sheryl Crow, a Soundgarden, a Spinners, az A Tribe Called Quest és Warren Zevon. A legtöbb szavazatot elnyerő előadók nevét májusban jelentik be, majd ősszel iktatják be a kiválasztott zenészeket − írta szerdán a rollingstone.com.

Azokat a művészeket lehet jelölni a csarnokba, akik első hivatalos felvételüket legalább 25 évvel korábban készítették − közölte az MTI.

Nyolcan (Sheryl Crow, Missy Elliott, a Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, a White Stripes és Warren Zevon) először kerültek a jelöltek közé. Missy Elliott és a White Stripes a jelöltséghez szükséges feltételek teljesülésével azonnal jelölt lett. Ötödször került közel a Hírességek Csarnokához a Rage Against the Machine, negyedszer Kate Bush és a Spinners, másodszor az A Tribe Called Quest és az Iron Maiden.

A Joy Division és a New Order egy előadóként való jelölése furcsának tűnhet, hiszen két zenekarról van szó. A New Order azonban a Joy Division három tagjából alakult, miután annak frontembere, Ian Curtis 1980 májusában öngyilkos lett. Korábban, 2012-ben a Small Facest és a Facest is egy csapatként iktatták be, holott a két zenekarnak két különböző énekese és még különbözőbb hangzása volt.

A rollingstone.com felhívja a figyelmet arra, hogy a Rock & Roll Hírességek Csarnoka olyan hely, amely lehetőséget teremtett számos, korábban nem remélt újraegyesülésre, olyan zenekari tagok közös zenélésére, akik régen nem találkoztak. Példa erre a Cream, a Led Zeppelin, a Talking Heads, a Police és a Doors (persze Jim Morrison nélkül). Most lehetőség lenne például arra, hogy a New Order a korábbi basszusgitárosával, Peter Hookkal lépjen fel 2006 óta először, vagy hogy Jack és Meg White, azaz a White Stripes újra együtt játsszon, ami 2009 óta nem fordult elő.

Arra is esély mutatkozhat, hogy A Tribe Called Quest és a Soundgarden még élő tagjai összeálljanak. A szintén a jelöltek között szereplő Rage Against the Machine is érdekes helyzetben van, miután a frontember Zack de la Rocha éppen az együttes tavalyi, újra összeálló turnéján szenvedett Achilles-ín-sérülést.

Idén egy mintegy ezerfős, művészekből, történészekből és a zeneipar szereplőiből álló csapat szavaz a végső kiválasztottakról. Tavaly hét jelöltet iktattak be.

A legutóbbi beiktatási ceremónia 2022 novemberében volt a Los Angeles-i Microsoft Theaterben. Egyelőre nem tudni, hol rendezik az idei show-t.