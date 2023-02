Orbán Viktor laza volt, Novák Katalin már nem tud hibázni

A parlamenti öltözködésre mindig érdemes és érdekes rátekinteni. Tanulságos időről időre megnézni, hogy a politikusok ruházata hogyan változik és miről árulkodik, Novák Katalin államfővé válásával pedig új szín is érkezett a politikai öltözködési palettára. A témában Görög Ibolya protokollszakértővel beszélgettünk, aki szerint Orbán Vikor átváltozása volt a leglátványosabb.

A pártok mögött álló kommunikációs szakemberek zöme az USA-ban tanulta a szakmát, ahol a rendezőelv: „Sugalld, hogy egy vagy a népből.” De ez Európában nem így van. Görög Ibolya protokollszakértő szerint Európában pár ezer éve mindig volt egy császár, király, püspök, földesúr, akire a nép fel akart nézni, mert ő a király. És ez a mai napig bennünk van.

A politikus nem egy közülünk, ő okosabb, nagyobb a hatalma, fel akarunk rá nézni. „Ezért az én véleményem, hogy a politikusnak a saját szerepéhez kell hitelesnek kinéznie. Ne menjen a folyó áradásához terepszínű kezeslábasban, neki nem homokzsákot kell cipelnie, hanem megszervezni, hogyan legyen a mentés” – mondja Görög Ibolya az Indexnek.

1990-ben, az első szabad parlament ülésére a „régi” képviselők annak rendje-módja szerint öltönyben és kosztümben érkeztek. Az újak meg sportosan, farmerben, bőrzsinórral a nyakban, pólóban, pulóverben meg kötött kardigánban jelentek meg. Ők is 1993-ra jöttek rá, hogy konzervatívnak kell kinézni, mert ha nem, akkor az emberek először a látványt értékelik és nem marad figyelem a szöveg tartalmára.

Novák Katalin Fidesz-politikusként, államtitkárként egy pártrendezvényen hordhatta – a korántsem ízléses – narancssárga, fideszes fülbevalót. Államfőként viszont megjelenésében – csakúgy, mint az eddigi köztársasági elnökeinknek – konzervatívnak, összeszedettnek kell kinéznie

– mondja Görög Ibolya.

Hozzátette: az eskütétele napján szerencsétlen választás volt a selyemsantung egész ruha, mert ez az anyag már attól gyűrődik, ha erősebben ránéznek. A protokollszakértő nagy örömére viszont Novák Katalin hamar meghallgatta a tanácsokat, mert manapság legtöbbször hibátlanul öltözködik; hivatalos rendezvényeken nem lobog a haja, és a ruházata is rendezett.



Görög Ibolya korábban az Indexnek arról is beszélt, hogy Novák Katalin pápánál tett látogatásakor viselt öltözéke a legszigorúbb előírásoknak is megfelelt.

Öltönyhöz sál

Orbán Viktor annak idején, 1990-ben, liberális politikus mivoltját hangsúlyozva laza volt – vélekedik Görög Ibolya.

Borosta, hosszú haj, kockás ing, farmer – laza volt, mint a Riga-lánc.

Szerinte Orbán Viktor átváltozása volt a leglátványosabb, miután 1994-től elkezdett öltönyben és ingben megjelenni, és nyakkendőt is egyre többször vett fel.

2014-ben, a kormány megalakításakor mondott beszédében nyíltan kimondta, hogy nem fog törődni a píszível, pedig a „politically correct” stílusnak abszolút része a protokoll is. Elvben rendben van, mert öltöny, ing – de az alakja az évtizedek alatt jelentősen megváltozott.

Kicsit bővebb és hosszabb zakókat kellene hordania

– fogalmaz a protokollszakértő, aki szerint az öltönyhöz pedig sokszor nagyon vastag sálat köt.

Kicsit lazább frizura jobban állna

„Dobrev Klárának jó ízlése van, és ami ritka, érzéke van az eleganciához. Azt sajnálom, hogy a nagyon rövid, fejhez simuló frizurát választotta, hiszen neki a kicsit lazább hajviselet jobban állna” – mondja a szakértő.

Görög Ibolya elmondta, Gyurcsány Ferencre nagyon haragszik. „2014-ben képviselőként megjelent az ülésteremben pólóban, farmerben és piros sportcipőben azt kifejezve, hogy neki ez a parlament illegitim. A választási törvény szabályait betartva jött létre az a parlament, tehát legitim – és ő a választók bizalmából került oda, igenis tisztelje meg a választóit azzal, hogy politikushoz méltóan jelenik meg” – mondja.

Megjegyezte, ma már többé-kevésbé sikerül is ez neki. Pártrendezvényeken sokkal lazább – és ez más pártoknál is jellemző: ott „egy családban” vagyunk, elengedhetjük magunkat.

Csikós kalap fekete mellénnyel

Az LMP és a Momentum politikusai szándékosan nem konzervatív külsővel jelennek meg, ezzel is jelezve, hogy ők mások. „Pedig tudniuk kellene, hogy ha egy utcai gyűlésen kiállnak sportcipőben, farmerben, vastag pulcsiban, az elengedhetetlen sállal a nyakukban, kicsit borostásan vagy kicsit kócosan, nem igazán fogják őket komolyan venni. Az emberek már csak ilyenek” – véli a protokollszakértő.

Toroczkai László a politikusi pályáját a MIÉP ifjúsági tagozatában kezdte, gallér nélküli fehér ing, fekete mellény. Vagy fekete ing, vagy bocskai, vagy csikós kalap. Görög Ibolya szerint jobboldaliságát és magyarságát ma is azzal jelzi, hogy politikusként mindig fekete öltönyt, fehér inget és nyakkendőt visel.

(Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz képviselője felszólal az Országgyűlés rendkívüli ülésszakán a Parlamentben 1990. június 18-án (b) és 2020. december 10-én. Fotó: Kovács Attila / MTI / Thierry Monasse / Getty Images )