Magyar tánccal enyhíti szerelmi bánatát a brit születésű norvég popmágus

Alan Walker Lovesick című dala még 2022 novemberében jelent meg, amit mára a hazai rádiók is előszeretettel játszanak. Ennek egyik oka – azon túl, hogy Walker neve elég jelentős az elektronikus és popzene világában –, hogy a szám alapja Johannes Brahms híres V. magyar tánca. Annak próbáltunk most utánajárni, hogy milyen híres dalokat merítettek klasszikus művekből, és vajon hol lehet a határ az inspiráció és a túlzott kiforgatás között.

A könnyűzenei világ gyökerei elképesztően szerteágazóak. Egyszerre kapaszkodnak a népi zenébe és a klasszikus művekbe. Bár legfőképpen, mint kiindulási alap használja sok dalszerző ezt a tudást, akad, mikor teljesen átformálnak népdalokat, vagy komolyzenei alkotásokat a szerzők. Ez egy-egy átemelt dallamtól, a tartalmi utaláson át a teljes újraalkotásig terjed, hogy kinek mennyire tetszetős, vagy épp ízléstelen egy ilyen átírat, az már egyénenként eltér.

Amikor a The Beatles is Beethovent játszik

A popzenében ez a jelenség hatalmas slágerek sikerét határozta meg, volt, hogy tudatosan, máskor teljesen véletlenül. Utóbbi talán nem olyan kellemetlen, hisz az európai és amerikai zene elsődlegesen 12 hangból dolgozik oktávon belül, alaphangtól alaphangig – így a variációk száma véges.

Ezek a hasonlóságok lehetnek kisebbek, nagyobbak, feltűnőbbek, sokszor pedig elsikkadnak. Ugyanez történt John Denverrel is – akit legtöbben a Take Me Home, Country Roads kapcsán ismerhetnek –, mikor megírta az Annie's Song című dalát. Az eredeti ihletődés egy sípályánál történt, saját kútfőből, mégis a zene gerincét adó dallamív egy híres, klasszikus mű, Csajkovszkij 5. e-moll szimfóniájának kürtszólóját idézi vissza,

melyre Denver figyelmét is csak később hívták fel.

Aztán van az, mikor szimplán a téreffektus és a hangulatiság kedvéért emelik be a számba egy klasszikus mű részletét. Erre akad két remek példa is, egyfelől Lady Gaga Alejandro című dala, ami Vittorio Monti Csárdását szólaltatja meg az intróban. Másik Robbie Williams nem is olyan régi száma, a Party Like A Russian, ahol a refrénben Prokofiev, A lovagok tánca című kompozíciója szól a háttérben. Ezekben csupán a témakapcsolódás okán helyezték el a részleteket, több-kevesebb sikerrel.

Ahogy haladunk tovább eljutunk arra a pontra, mikor bizonyos művek elemeit használva próbálnak új művet alkotni, de a klasszikus zenei motívum abszolút direkt és tagadhatatlan – inkább a dal alapjaként szolgál. Ezt Beethoven zenéje jó párszor megtapasztalta már,

a Für Elise és a Holdfény szonáta is átesett egyfajta metamorfózison.

Előbbit a rövid életű rapp sztár, Nas használta fel. Leválasztott néhány kezdőhangot a műből, mely így csonkult, de érzelmi hatásával pontosan kiszolgálta az új dal témáját – a reményt, az eltökéltséget és az új generációk hitét helyezte központba. A Holdfény szonáta már más tészta, ott a The Beatles vájkált kicsit Beethoven életművében. A legenda szerint Yoko Ono épp az ominózus darabot játszotta zongorán John Lennonnak, aki arra kérte szerelmét, hogy kezdje el a dalt visszafele játszani. Ebből született a zenekar kései, Because című száma.

Bach, Muse és a rock and roll

Természetesen fontos megemlíteni azokat a helyzeteket is, mikor a klasszikus zenei tanulmányokból és neveltetésből származó zenészek nem tudnak teljesen elszakadni gyökereiktől. Ilyenkor akarva, akaratlanul is felhasználják ezeket az elemeket számaikban, melyet vagy felismernek és nyíltan felvállalnak, vagy ők maguk sem jönnek rá biztosan, és inkább elengedik.

Így járt többek között Jack White is a Seven Nation Army-val,

ami Buckner 5. szimfóniájából szemez, míg a Muse zenekar rendszerint inspirálódik a legnagyobb klasszikusokból, mely néha elég direkt – mint Bach munkássága a zenekar híres Plug In Baby dalában. Persze hozzá kell tenni, hogy a Muse sosem tagadta, hogy alkalomadtán visszanyúl klasszikus zenei gyökerekhez – szemben számtalan előadóval – hiszen, ha csak a Bach híres d-moll fúgáját meghallgatjuk egészben, a modern popzene rengeteg ismert dallamát fedezhetjük fel benne.

Az utolsó nagy csoport pedig az, mikor láthatjuk, hogy Alan Walker miként veszi elő az V. magyar táncot Lovesick című dalához, hogyan íródik szöveg az elektronikus formában teljesen átalakított zenére. Ezt a régi motoros előadók kétféleképpen szokták megközelíteni.

Egyik, hogy a dalok évtizedeken át tartó fennmaradásában fontos tényező, ha időről időre újból előkerülnek ezek a szerzemények.

Másik, hogy vajon jót tesz-e, ha ilyen formában kerülnek elő?

Felmerül, hogy a magyar tánc üzenete, gondolata, vajon mennyiben összeegyeztethető a ráírt szöveggel? Az eredeti szerző gondolata mennyiben felülírható az új producer saját benyomásai alapján? Egyáltalán mit is tudunk a dalról, és felülbírálhatjuk-e – teoretikusan – egy szerző egyedi gondolatait egy korábbi műről?

Bár a klasszikusok szerzői nem tudnak már felszólalni saját érdekükben, a könnyűzenében akadnak előadók, akik kellően képviselik mindkét oldalt. Egyesek szerint ez a zene lényege, hogy fennmaradjon és hordozza az üzenetet, még akkor is, ha az ő nevük nem marad fenn vele. Mások saját gyermekeikként tekintenek a dalokra, és nem szeretik, ha kiforgatják őket, ha más gondolatot helyeznek mögéjük, ha mások adják elő azokat.

Szerzője válogatja, hogy ki, hogyan áll hozzá a kérdéshez, ugyan úgy, ahogy hallgatósága válogatja, hogy kinek hol van a határ az ízléses újragondolás, és az eltúlzott kifacsarás között. Alan Walker esete vékony jégen táncol, de annyi biztos, hogy a klasszikus dallamot felelevenítette, még ha a dalt magát teljesen nem is.

(Borítókép: Alan Walker 2022. október 14-én. Fotó: Elena Di Vincenzo / Mondadori Portfolio / Getty Images)