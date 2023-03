Bonta Gáspár: Az én családom szeretetnyelve az alkotói munka

Bonta Gáspár, a Highlights of Hungary korábbi jelöltje és többszörös nagykövete szakmájára nézve belsőépítész és designer, a 360 Design Budapest programigazgatója, valamint a Hype and Hyper magazin lapigazgatója. Építészként lakásokon, éttermeken, irodákon dolgozik. Munkássága fontos része a Heavy Lightness nevű, nemzetközi sikerű plexi bútorcsalád, valamint a kézművesség jegyeit magába sűrítő óriás-betonvázák, amelyek szintén stúdiójához, az EGYENES LABIRINTUS KÖR-höz köthetők. Energiái jelentős részét tehetséges, saját útjukat járó magyar iparművészek, formatervezők, designmárkák sikerének és ismertségének növelésére fordítja. Jelöltjeit is így választotta ki.

A Highlights építész nagykövete szerencsés embernek tartja magát, mert megadatott neki, hogy azt csinálhatja, amit szeret. Gyermekként nagyapja, Segesdi György, a magyar absztrakt expresszionizmus kiemelkedő szobrászművésze műtermében gyúrta az agyagot, de ami számára ennél is fontosabb, ma is művészi példaképének tartja. Nagymamája, Jakab Bori neves keramikusművész volt, édesanyja, Segesdi Bori mai is ezen a területen alkot. Édesapja, Bonta Zoltán filmrendező, rendezőasszisztens, író.

Rend, művészet és katalizálás

Azt mondja, mindaz, ami az életét, munkásságát máig meghatározza, elválaszthatatlan a családjától. Nagyrészt ennek köszönheti saját magával szemben támasztott, néha már-már túlzott elvárásait, maximalizmusát is:

„Van ennek egy szép oldala, meg egy kemény is – amit én inkább szépnek látok. Az biztos, hogy a családom szeretetnyelve az alkotói munka.”

Hálás azért, hogy „magas szépérzékkel rendelkező, mély tudású, érzékeny emberek között nőhetett fel”, akik a vasárnapi ebédek közben is művészetről beszélgettek.

A gyermekkori burokhoz tartoztak nagyszülei és szülei művész-, író-, sportolóbarátai is. Gyakori vendég volt náluk többek között Féner Tamás fotóművész és Fábián László író. Csukás Istvánra mint kedves, idős mesemondóra emlékszik, és amikor szülei magukkal vitték egy-egy házibuliba, a többi gyerekkel együtt hallgatta a gitározó Másik Jánost.

Ezért is érezte otthonosan magát a művészek között, amikor huszonhárom éves korától tíz éven át társalapítóként vehetett részt a Juhász Anna által alapított Hadik Irodalmi Szalon munkájában.

Maximalizmusa arra sarkallja, hogy saját magával is kíméletlenül őszinte legyen. Bár még nincs harmincnyolc éves, úgy véli: „Már nem leszek Piero Lissoni, se Patricia Urquiola”, de az önvizsgálat nem jelent önmarcangolást, továbbra is az élet egyik legfontosabb elemének tartja a humort.

„Talán groteszk módon, de azt gondolom, valahol ez a hitem alapja is, hogy

a Jóisten a humorban nyilvánul meg igazán.

Az életem egyik pillanatában Márquez-regényben érzem magam, máskor meg a Sörgyári capriccióban, de egy ponton rájöttem, miben is lehetek leginkább hasznos.”

Erről az ügyfeleinek, munkatársainak azt szokta mondani, hogy egyfajta ostor a designközéletben. Az angol és amerikai politikában azt a tevékeny személyt nevezik így, aki irányban tartja az adott ügy résztvevőinek szavazatait, ilyen módon segítve az ügy sikerét. Úgy gondolja, hogy ő maga is kifejezetten alkalmas arra, hogy projekteket, embereket, ügyeket katalizáljon.

Saját utak

A számára fontos ügyek segítése mellett saját szakmai útján is messzire jutott. Tizennégy éve működik és virágzik belsőépítész irodája, az Egyenes Labirintus Kör. Enteriőröket, éttermeket terveznek magánszemélyeknek, cégeknek Magyarországon és határainkon túl is. Ehhez kapcsolódik többek között a nemzetközi sikerű Heavy Lightness bútorkollekciója is. Ennek első mintadarabját, amit még a nagypapájával együtt ragasztott össze 2008-körül, ma is használja a lakásában, és tökéletes állapotban van, pedig az eltelt évtizedek alatt több földrész kiállításait bejárta.

Szerteágazó tevékenységeinek fontos része a Gravity Boulder Bar nevű falmászóterem is, amit ő tervezett, barátjával, Szatmári Olivérrel alapítottak és üzlettársaikkal együtt vezetnek.

„Négyzetméterre vannak ugyan nagyobbak a régióban, de falfelületre, szolgáltatásminőségre, komplexitásra és látogatottságra a legjobbak között vagyunk. Meg merném kockáztatni, hogy Bécsben van a legközelebbi olyan terem, amely szakmai és gazdasági szempontok alapján összemérhető vele” – mondja erről.

Falat nemcsak tervez, hanem mászik is. Bár egy időre abbahagyta, egy „alapos önkereső, önelvesztő, önmegtaláló és ön-újramegszerető útkeresési időszak” miatt, de most szellemileg és fizikailag is újra falra kész.

Visszatérve tevékenységeihez, ott vannak még a HFDA, vagyis a Magyar Divat & Design Ügynökséggel kapcsolatos feladatai és a 360 Design Budapest programigazgatói és kurátori pozíciója is, valamint a Hype and Hyper című, közép-európai dizájnnal és lifestyle-lal foglalkozó magazin, aminek ő a lapigazgatója.

Jelöltek

Arra a kérdésre, hogy miért fontos számára mások menedzselése – ami szorosan kapcsolódik a Highlights of Hungary céljaihoz –, azt mondja, hogy így köti össze azokat a tevékenységeket, melyeket saját szempontjából a design és építőipar, sport és életstílus, média címszavakkal fogalmazhatna meg.

Mint mondja, a Highlights is egy ernyő, ami ezeket lefedi. Nagyon fontos szempontrendszer volt számára, amikor vállalta a nagykövetséget, hogy ezekről a területekről talán többet és frissebbet lát a többieknél.

Még ennél is fontosabb az, ami egyéb kurátori munkáiban is elsőrendű szempont, hogy

azoknak segítsen esélyt adni, akik „még fölfele jönnek a lépcsőn”.

Jelöltjeiről elmondta, hogy saját pályafutása és családi gyökerei miatt kialakult benne „egy jó értelemben vett kultúrsznob-elitizmus”. Már nem feltétlenül hatja meg, ha valaki sikeressé válik egy jól kitaposott úton. Olyan jelölteket javasolt, akik nem a fősodort választották.

Ilyen a Bivak Építészirodában alkotó két fiatal kollégája, a Manuális gondolatok című könyv szerzői.

Nincs még nagy, megépült munkájuk, se önmítosz-generálás körülöttük. Egyszerűen két MOME-s srácról van szó, akik kockás ingben ülnek a stúdióban iszonyú jó gondolatokkal és olyan szép manualitással, ami kezd kiveszni. Úgy érezték, hogy még a nagy munkáik előtt állítanak egy méltó mementót annak, mit is jelent a mi szakmánkban a kézi munka.

Nem véletlenül javasolta a Besúgó című sorozatot sem a jelöltek közé:

„A Highlights esetében is az volt a szempont számomra, hogy akit én ajánlok, az adjon valami fontosat. Saját generációm tagjai számára, azoknak legalábbis, akik társadalmilag és gazdaságilag is eljutottak már egy szintre, kéne egy belső tudatosság saját közelmúltunkról is. Mi már nem éltük át intenzíven Nagy Imre újratemetését, a tüntetéseket, a taxisblokádot és a többi, jelenünket is meghatározó pillanatot. Ezért fontosak az olyan munkák, mint a Besúgó, ami ráadásul filmként is nagyszerű. Nagyon jó drive-ja van, jók a zenék, a ruhák, van szerelem, feszültség és egyfajta »kettős könyvelés« arról, hogy ki a besúgó, ki a rendszerváltó, a megmentő.”

Jelöltjei közé választotta a CONCRAZY x SARAKELE STUDIO Repeta kollekcióját, amely vendéglátóipari egységekbe kínálja a fenntarthatóság jegyében készült betontárgy-kollekcióit.

A legjobbak közé javasolta A MANYI – Kulturális Műhely néven a budai Margit körúton működő közösségi teret, kulturális központot is. A 2020-ban elkezdett projekt olyan fiatal művészek helyszíne, akik alkotóközösségek és a társadalom más közösségeinek kapcsolataival foglalkoznak, a művészet és társadalom összefüggéseit kutatják.

Talált jelöltet szűken vett szakterületén kívül is. A tatai Öreg-tó partján működik Pesti István vezetésével a Platán Gourmet, amely 2022 novemberében Magyarország első vidéki két Michelin-csillagos étterme lett. Pesti István a magyar konyha fogásait megújító gasztrovarázslataival vált ismertté, sokan úgy vélik, ő a legszebben tálaló magyar szakács.

Részletesen megismerheti Bonta Gáspár és az összes idei nagykövet jelöltjeit a Highlights of Hungary honlapján, ahol szavazhat is arról, hogy ki kapja az idei fődíjat.

