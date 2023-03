Bizonytalan szempont a tehetség az Oscar-díjaknál

A tavalyi „tasliparti” után roppant eseménytelenül telt a 95. Oscar-gála, amelyet lapunk idén is percről percre közvetített. A Kultúra és a FOMO rovat munkatársai szinte bealudtak a langyos műsoron. A mai beszélgetés folyamán felidézzük a díjátadó legszebb és legelkeserítőbb pillanatait, kedvenc díjazottjainkat, a meglepetéseket és a csalódásokat is: merthogy mindegyikből jutott bőven.

Egyetlen dologban azonnal megegyeztünk az idei Oscar-díjakkal kapcsolatban: a legjobb betétdalért járó szobrot Lady Gaga Hold My Hand című slágerének ítéltük volna, de szerintünk még Rihanna Lift Me Up című dala is jobban megérdemelte a szobrot, mint a győztes Naatu Naatu. A bollywoodi zene persze fülbemászó és elég különleges is, míg a többi jelölt inkább egy kaptafára megy. Az örök vesztesként elkönyvelt Diane Warren tucatnyi jelölés után még mindig nem tudta bezsebelni azt a fránya Oscart, ami lassan már a nézőknek fájdalmas.

Túlzás vagy megérdemelt?

A technikai díjakat megelőlegeztük a tizenegy jelölésből rekordszámú, hét Oscart hazavivő Minden, mindenhol, mindenkor produkciónak, a legjobb film díjat azonban furcsálltuk.

Tarolt a Nyugaton a helyzet változatlan című háborús alkotás is, amely négy szobrocskát nyert, annak ellenére, hogy nem igazán tudott újat mutatni. Felmerült persze a kérdés, hogy vajon a szomszédban zajló háború mennyire befolyásolja a végeredményeket – gondoljunk csak a legjobb dokumentumfilm kategóriára, ahol a Navalnij című, a Putyin-szálat erőteljesen használó alkotás vitte el a pálmát.

A legjobb férfi és női fő-, illetve mellékszereplőknek mindannyian örültünk, nem igazán okoztak meglepetést a díjak – kivéve talán Michelle Yeoh győzelme Cate Blanchett ellen. A maláj színésznő még egy (a kampányoló) cikket is megosztott a gála előtt, amely azt elemezte, miért neki kellene nyerni.

Saját válasza egyértelmű: a származása miatt.

A közösségi médiában Jamie Lee Curtis sikerén akadtak fenn azok a nézők, akik kifogásolták, hogy miért nem egy színes bőrű (például a Fekete Párduc 2.-ben játszó Angela Bassett) színésznő nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában.

A házigazda Jimmy Kimmel beszólásait sokszor kínosnak találtuk, a pezsgőszínű vörös szőnyegen pedig egyenesen megbotránkoztunk. Az Oscar-gála valódi sztárja Jenny, a szamár volt – ha máson nem, a cuki állatka láttán egyből elérzékenyültünk.

(Borítókép: Lady Gaga az Oscar-díjátadón 2023. március 12-én. Fotó: Emma McIntyre / Getty Images)