Különleges kívánságot fogalmazott meg halála előtt Dunai Tamás

Dunai Tamás családja a március 29-i budapesti szertartás után a férfi szülővárosában is búcsút vesz a művésztől, s a napokban hamvai egy részét Mohácson is eltemetik. Halála előtt a Jászai Mari-díjas színész ugyanis azt mondta a szeretteinek, hogy a Baranya megyei településen is szeretne örök nyugalomra lelni.