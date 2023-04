Robotnak öltözött, mégis fél a mesterséges intelligenciától

A Daft Punk duó egyik tagja, Thomas Bangalter egy interjúban mesélt arról, hogyan jutott el a technológia szeretetétől a mesterséges intelligenciától való félelemig. Arról is mesélt, hogy a csapat 2021-es különválásában ez is közrejátszott.

A Daft Punk karaktere elválaszthatatlan a technológiától, mind hangzás, mind arculat tekintetében. Az öltönyös, robotsisakos zenészek még 2021-ben zárták le közös előadói kalandjukat, amiben Thomas Bangalter, a páros egyik tagja szerint a mesterséges intelligencia is szerepet játszott.

Fejlődés és visszafejlődés

A duónak mindig is fontos kitétel volt a pályafutásuk során, hogy kategorikus vonalat húzzanak az emberség és a gépek világa között.

Ez egy felfedezés volt, amely a gépektől indult és egyre jobban eltávolodott tőlük... Imádom a technológiát, mint eszközt, de kezd megrémíteni a gépek és a köztünk lévő kapcsolat természete

– idézi a zenészt a Los Angeles Times. Hozzátette:

Arra próbáltunk rávilágítani ezekkel a gépezetekkel, hogy mi az az elképesztően megindító, amit egy gép nem képes érezni, de egy ember igen. Mi mindig is az emberség oldalán voltunk, nem a technológiáén... Fel kell tennünk magunknak a kérdéseket a technológiával kapcsolatban, és hogy miképp kezd elavulni az ember.

Utóbbira ráerősít, mikor Stanley Kubrick legendás, 1968-as alkotását veszi példának, a 2001: Űrodüsszeia című filmet.

Arról is mesélt Bangalter, hogy a Daft Punk lezárását többek között a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése is elősegítette. „Akármennyire is szeretem ezt a karaktert, az utolsó dolog, amire 2023-ban szerintem szükség van, az egy újabb robot.”

Thomas Bangalter egy időre félretette az elektronikus zenei világot. Angelin Preljocaj francia kortárs koreográfussal dolgozott együtt tavaly nyáron, akinek egy nagyzenekari művet komponált egy júliusi balett előadásához, mely pénteken fog megjelenni Mythologies címen.