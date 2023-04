Török Ádám özvegye: Szinte kiabáltam, hogy kelj fel, ébredj fel!

Ahogy arról az Index is beszámolt, 75 éves korában meghalt a népszerű Mini együttes alapító tagja, a fuvolás Török Ádám. A zenész halálhírét fia, Török Dániel jelentette be közösségi oldalán, azóta pedig a legtöbb zenésztárs és jó barát is Facebookon búcsúzott.

A bejelentésből és a halálhírről beszámoló cikkekből az ugyan nem derült ki, hogy pontosan mi történt a zenésszel, Török Ádám szeretett felesége most lerántotta a leplet a fuvolás halálának tragikus körülményeiről. A feleség elmondása szerint az éjszaka közepén furcsa hörgő hangra ébredt, azonnal tudta, hogy valami nagyon nincs rendben.

Látom magam előtt Ádám arcát, ahogy rám mosolyog. Néhány órája történt, de olyan, mintha egy másik világban éltük volna át a pillanatot. Hétfő este azt mondta nekem: milyen jó, hogy mi vagyunk egymásnak, s hogy ilyen harmóniában, boldogságban tudunk élni. Aztán megcsókoltuk egymást. Éjszaka arra ébredtem, hogy valamilyen furcsa, hörgő hangot hallok. Nem tudom, miért, de azonnal rossz érzés fogott el

– mesélte a zenész gyászoló özvegye, Dóra.

Mint mondta, a rossz érzés miatt azonnal szólítgatni kezdte férjét, Török Ádám azonban ekkor már semmire sem reagált. Felesége azonnal mentőt hívott, és megkezdte az újraélesztést is, a frontember életét azonban már nem lehetett megmenteni.

Odaugrottam Ádámhoz, szólítgattam, simogattam, csókolgattam, és szinte kiabáltam, hogy kelj fel, ébredj fel! De már nem mozdult. Hívtam a mentőt, akik mondták, mit kell csinálnom, amíg kiérkezik a kocsi. Húsz percig próbáltam újraéleszteni azt az embert, akit a világon a legjobban szerettem. Húsz percig nyomkodtam, masszíroztam, és közben könyörögtem a jóistennek, hogy ne vegye el tőlem. Aztán a mentősök folytatták újabb húsz percig. Ádám a karjaim között halt meg. Olyan nyugodt volt az arca, soha nem fogom elfelejteni

– nyilatkozta az özvegy a Blikknek, majd hozzátette: egyszer, amikor erről beszélgettek, a férje azt mondta neki, hogy így, álmában szeretne meghalni, ám ennek ellenére sem tudja felfogni egyelőre a történteket.