Neves fellépőket jelentett be a Barba Negra, miután kirakták Nagy Feróékat

A szórakozóhely, amely tavaly Csepelre költözött, komoly fejlesztéseken esett át, ezek keretében jött létre a Red Stage és a Blue Stage is – jelentették be pénteken a szervezők.

Dupla koncerttel, május 30-31-én lép színpadra – budapesten huszonöt év után először – a Pantera, visszatér a franciák kiemelkedő metálprodukciója, a Gojira és az amerikai Clutch is.

Az önálló koncertek mellett mini fesztiválokkal érkezik a Powerwolf és a klasszikus felállásban játszó Biohazard, amely augusztusban a Kreator társaságában játszik.

Az Amon Amarth a Behemoth-tal ad koncertet, a While She Sleeps a Beatrooth-tal közös turnéja keretében lép fel, a melankolikusabb zene képviseletében az idén húszéves Poets of the Fall látogat a Barba Negrába.

Kalapács József, Nagyfi László, Rudán Joe, Tarca László, Pazdera György és Nagy Dávid részvételével rendezik meg a Totális Metál rendezvényt, szeptemberben lesz az Ossian 65-25-50 jubileumi koncert, Hobo pedig a Kopaszkutya című kultikus film jegyében lép közönség elé.

A Hammond párbajban Gidófalvy Attila, Zeffer András és Jankai Béla a hetvenes évek rockhimnuszait szólaltatja meg. A nyári program része a Vikidál Gyulával kiegészülő Mobilmánia koncertje, de fellép a Depresszió és a Road is.

Az elektronikus zene kedvelői számára júliusban háromnapos Bass Paradise-t rendeznek, és önálló show-t ad Night Lovell. A két színpad közönségtere 1800 és 600 négyzetméteren fedés alatt marad, emellett a külső fedések esős időjárás esetén is biztosítják a szórakozást – emelték ki a közleményben, amelyet az MTI ismertetett.