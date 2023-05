Kate Busht beválasztották a Rock and Roll Hírességek Csarnokába

Az énekesnő teljesen ledöbbent, mikor megtudta, hogy bekerült a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, és óriási megtiszteltetésnek nevezte a döntést – írta meg a The Guardian. De nem is csoda, a visszavonult Bush több évtized után 2022-ben kezdett újra szárnyalni, mikor az 1985-ös Running Up That Hill című dalát a Stranger Things újra diadalra vitte. A sorozatban kulcsfontosságú szerepet játszó szám – a poptörténetben unikumként – újra az 1. helyig menetelt a brit slágerlistákon, és a 3. helyig jutott az Egyesült Államokban.

Bush a Rolling Stone-nak úgy nyilatkozott:

Nem gondoltam, hogy ez valaha megtörténik. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Ez óriási megtiszteltetés. Most, a beavatási szertartás részeként, megtudhatom a titkos kézfogást is, mert ugye létezik ilyen?

Busht korábban háromszor jelölték már az 1983-ban létrehozott, az amerikai Erie-tó partján álló Rock and Roll Hírességek Múzeumába (Rock and Roll Hall of Fame and Museum), ami 1995-ben nyitotta meg kapuit.

A művészek első lemezük megjelenése után 25 évvel csatlakozhatnak a csarnokhoz, ha beválasztja őket a több mint 1000 emberből álló testület. Az intézmény a nyugati pop és rock meghatározó kánonja, de sok bírálat is éri a nők és a színes bőrűek alulreprezentáltsága miatt.

Courtney Love márciusban a The Guardianban bírálta a Hírességek Csarnokát mint „évenkénti emlékeztetőt arról, milyen rendkívülinek kell lennie egy nőnek, hogy bekerüljön az öregfiúk klubjába”.

Idén a jelöltek között szerepelt többek között a Soundgarden, a White Stripes, Cyndi Lauper, a Joy Division, a New Order és az Iron Maiden is. A Rage Against the Machine még Bushnál is régebben várt a beiktatásra: idén már ötödik alkalommal jutottak döntőbe.

A Hall of Fame elnöke és vezérigazgatója, Joel Peresman a Rolling Stone-nak úgy nyilatkozott, reméli, hogy Bush fellép a november 3-i beiktatási ceremónián. Ez lenne az első élő fellépése a kilenc évvel ezelőtti londoni koncertje, a Before the Dawn óta, ami viszont egy 35 éves koncertmentes periódust szakított félbe.