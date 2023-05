Tom Cruise is díjat kapott az MTV filmes gáláján

Az eseményen a rajongók szavazatai alapján díjazzák a legjobb filmes és televíziós produkciókat, szereplőiket és alkotóikat. A díjakat minden évben színes-szagos show-műsor keretén belül adják át, ám idén a szervezők az utolsó pillanatban lefújták a május 7-re tervezett gálát a hollywoodi forgatókönyvírók sztrájkja miatt.

Mint írtuk, több ezer tévés és filmes forgatókönyvíró kezdett sztrájkba május 2-tól Hollywoodban, mert érdekképviseleti szervezeteiknek nem sikerült dűlőre jutniuk a filmstúdiókkal és a streamingszolgáltatókkal az írók részesedésének megemeléséről.

Az MTV Movie Awards díjátadó háziasszonya Drew Barrymore lett volna, de múlt csütörtökön visszalépett a felkéréstől a sztrájkolókkal szolidaritást vállalva. Pénteken pedig az írócéh bejelentette, hogy sztrájkőrséget állít a díjátadó helyszínére.

Mindezek után döntöttek úgy a szervezők, hogy előre felvett anyagokból, videós köszönőbeszédekből és a korábbi gálák emlékezetes pillanataiból állítanak össze egy műsort az élő esemény helyett.

A díjazottak köszönőbeszédeikben szolidaritásukat fejezték ki a sztrájkoló hollywoodi forgatókönyvírókkal.

A legjobb film a Sikoly 6, a legjobb tévésorozat pedig a The Last of Us lett az MTV gáláján.

A legjobb filmes alakítás díját Tom Cruise (Top Gun: Maverick);

a legjobb tévés alakítás trófeáját Jenna Ortega (Wednesday);

az áttörő alakításáért járó díjat Joseph Quinn (Stranger Things);

a legjobb hős díját Pedro Pascal (The Last of Us);

a legjobb duónak járó elismerést Pedro Pascal és Bella Ramsay (The Last of Us);

a komikus géniusz díjat pedig Jennifer Coolidge (A Fehér Lótusz) kapta meg.

A forgatókönyvírók sztrájkja egyébként több hollywoodi produkció szüneteléséhez vezetett, így – azt az alkotók bejelentették – a Stranger Things záró évadára is sokat kell majd várni.