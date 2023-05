A járványhelyzet után tavaly több mint kétmilliárdos mínuszból állt talpra a Sziget. Kádár Tamás szerint csoda, hogy ekkora veszteség mellett 2022-ben egyáltalán megvalósult a rendezvény – jó hír viszont, hogy idén ismét teljes gőzre kapcsolnak, és a parádés zenei kínálat mellett a látványvilágra és egy csomó fejlesztésre is áldoznak. A szervezők szerint az elővételes jegyértékesítés már most nagyon ígéretes, több telt házas napra is számítanak.

2023 augusztusában végre újra a régi fényében tündökölhet a Sziget Fesztivál: a járványidőszak után tavaly jóval kisebb keretből gazdálkodtak a szervezők, idén viszont ismét gazdag látványvilággal és a kényelmi szolgáltatások terén is megújulással kecsegtetnek. A zenei kínálatra sem lehet panasz: Magyarországon először a Szigeten áll színpadra korunk egyik legnagyobb sztárja, az Oscar-, Golden Globe- és sokszoros Grammy-díjas Billie Eilish, de rajta kívül még egy csomó világsztár, feltörekvő nemzetközi és hazai előadó is fellép a rendezvényen.

Hogy a Sziget-élményt megvalósítva milyen újdonságokkal készül a fesztivál stábja, arról kedd délelőtt, a budapesti Twentysix termében tartott sajtótájékoztatón beszélt a főszervező Kádár Tamás, a booking menedzser Csiszár Virág és Kardos József programigazgató. Ahogy korábban megírtuk, idén kifejezett cél többek között a kényelmi szolgáltatások fejlesztése, a vendéglátóegységek kínálatának bővítése, ezen belül pedig egy 2500 forintos árban maximált étkezési opció biztosítása is, illetve továbbra is nagy hangsúlyt kap a környezetvédelem. Mindezt ráadásul úgy igyekeznek megvalósítani, hogy a járványhelyzet azért a Sziget Fesztivált rendesen padlóra küldte, és óriási mínuszból kellett talpra állniuk – s bár tavaly kisebb gőzzel zajlott a rendezvény, így is elképesztően nagy tömeget vonzott.

Tavaly sokkal kisebb volt a keret, gyakorlatilag nem jutott pénz a dekorációra, aminek az volt az oka, hogy két elmaradt fesztiválszezon után egy teljesen másfajta büdzsével kellett megterveznünk a rendezvényt. Talán túlzásnak hangzik, de örültünk, hogy össze tudtuk rakni és finanszírozni tudtunk egy olyan programot, ami végül megvalósult. Ne felejtsük el, hogy 2020 és 2021 során 2,2 milliárd forint veszteségünk volt. Az, hogy ezek után 2022-ben egyáltalán megvalósult a Sziget, rendben lement és sokan el is jöttek, óriási boldogság volt számunkra, főleg annak fényében, hogy a tervezési fázis elég drasztikus formában zajlott

– mondta az Index kérdésére Kádár Tamás a sajtótájékoztató után.

A sok nehézség ellenére viszont egy hatalmas világsztárt is sikerült a szervezőknek tavaly elhozniuk: az utóbbi időben mentális problémákkal küzdő, épp ezért csak igen ritkán fellépő és a meghirdetett koncertjeit gyakorta lemondó Justin Bieber volt az egyik húzónév a 2022-es Szigeten, de rajta kívül még egy csomó olyan előadó érkezett, akikre elképesztően sokan voltak kíváncsiak. A line up idén is parádésnak ígérkezik, Kádár elmondása szerint pedig mostanra sikerült annyira fellélegezniük, hogy a látványos dekorációs elemek is visszatérnek, illetve egy csomó olyan dolog, amit elvár tőlük a vendégsereg, emellett pedig számos újítással és fejlesztéssel is készülnek. Hogy mindezt vajon azért tudják-e megvalósítani, mert idén nem rendezik meg a portfóliójukba tartozó VOLT Fesztivált Sopronban, ahol a korábbi években ugyancsak rengeteg világsztár megfordult, arra a főszervező nemleges választ adott.

A VOLT Fesztiválnak ehhez ilyen formán semmi köze nincs. Azért áldozunk annyit a fejlesztésekre és az újításokra, mert a Sziget egy vezető európai fesztivál kíván lenni, és mivel az európai mezőnyben borzasztó erős a verseny, muszáj valahogy az élvonalban maradnunk. Azt gondolom egyébként, hogy más fesztiválokhoz képest mi általában sokkal többet fektetünk a vendégélménybe

– magyarázta kérdésünkre Kádár, hangsúlyozva:

Minden fesztivál külön költségvetéssel fut, és mindegyikkel külön-külön hosszú távú terveink vannak. A VOLT most szünetel, idén nem tartjuk meg, de ez kizárólag a saját költségvetésének, illetve helyzetének köszönhetően alakult így – nincs köze a Sziget költségvetéséhez.

Idén biztos nem kell „porhelyzetre” számítani

A fejlesztések közül talán az egyik legfontosabb, hogy a szervezők hadat üzentek a pornak, amire elég sokan panaszkodtak a tavalyi rendezvényen. Hogy ezt a problémát vajon kifejezetten a rossz anyagi körülmények miatt vagy egészen más okból nem sikerült 2022-ben megoldani, arra a főszervező annyit mondott:

Részben anyagi okai voltak, de főleg abból adódott, hogy a fesztivált megelőző időszakban óriási volt a szárazság. A fesztivál területe egy, a főváros által gondozott közpark, és a főváros úgy döntött, nem locsolja a Hajógyári-szigetet, ahogy sok más területet sem, mert akkor épp vízhiány volt, illetve egy csomó problémával is szembe kellett nézniük, mi pedig saját költségből nem tudtunk erre fordítani. Úgyhogy ezt a két hónapot, ami, azt hiszem, Budapest történetében a leghosszabb ilyen száraz időszaknak számít, megsínylette az egész Hajógyári-sziget. Ilyen helyzetben nyitotta meg a kapuit a fesztivál a maga nem kis látogatószámával, és ezek összeadódása miatt volt ekkora por tavaly

– mondta a főszervező, hozzátéve:

Bízunk benne, hogy idén nem lesz ekkora szárazság, ha pedig mégis az lenne, arra is fel vagyunk készülve – van engedélyünk, hogy akár a Főkerttől függetlenül, illetve velük együttműködve, saját költségen öntözzük a területet. Emellett készülünk egy olyan speciális, környezetbarát vegyszerrel is, ami az utaknál párás réteget képezve megköti a port. Egészen biztos, hogy a tavalyi helyzet idén nem fog megismétlődni.

Több telt házas nap is lehet

Szerencsére az előző évben némi bosszúságot okozó szálló por egyáltalán nem riasztotta el a fesztiválozóknak, sőt! A szervezők arra számítanak, hogy idén több mint 100 ezer külföldi és ennél is több magyar látogató érkezik a Szigetre. Hogy a járványhelyzetben tapasztaltak után – amikor nagyon sok esemény elmaradt a rendezvénystop miatt – mostanra mennyire tért vissza az emberek jegyelővásárlási kedve, arról a főszervező úgy fogalmazott:

A tavalyi év sok szempontból speciális volt, hiszen nagyon sokan jöttek olyan jegyekkel, amelyeket még 2020-ban, illetve 2021-ben váltottak meg, tehát semmiképp sem a szokványos dinamika mentén zajlott a belépők értékesítése. Az idei jegyeladást ezért inkább a 2018-ashoz és a 2019-eshez hasonlítgatjuk, amikor még normális kerékvágásban zajlottak a dolgok. Ehhez képest egyébként nem állunk rosszul, az elővételes jegyeladás nagyon ígéretes.

A főszervező azt is hozzátette: mivel a napijegyek mindig az utolsó időszakban kezdenek nagyon intenzíven fogyni, most egyelőre csak azt látják, hogy a bérleteladásaik hogyan alakulnak. Igazából a fesztivált megelőző 3-4 hét az, ami a napijegyek végső számát eldönti.

Én mindig azt mondom, hogy érdemes minél előbb megváltani elővételben a jegyeket, egyrészt mert olcsóbb, másrészt azért, mert már most látunk olyan napokat, amelyek jó eséllyel telt házasak lesznek. Ilyen a pénteki nap, amikor az Imagine Dragons lép fel, illetve a hagyományosan erős szombat, amikor most lesz egy David Guettánk is, és persze a kedd, amikor Billie Eilish érkezik a Szigetre.



Jó üzenet, hogy rugalmasak a szervezők

Billie Eilish mindenképp nagy durranásnak számít, az énekesnő ráadásul a szervezők elmondása szerint a Szigeten indítja európai turnéját. Hogy mennyire fontos a stábnak is a világsztár jelenléte, jól mutatja, hogy korábban miatta tolták el egy nappal a fesztivált.

A Sziget azért minden évben tud nagyot gurítani. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy van olyan fellépő, aki egyáltalán nincs turnén, de a Sziget kedvéért eljön Budapestre, és olyan is, aki soha nem járt még Magyarországon, a hazai közönség előtt nálunk debütál. Azt gondolom, mindez részben a rendezvény 30 éves múltjának köszönhető – nagyon sok menedzser ismeri a Sziget nevét, és számolnak is vele, amikor egy világsztár turnéját megtervezik. Nyilván az egy folyamatos harc, hogy sikerüljön megegyezni velük, amit Csiszár Virág nagyon jól kezel – próbál minden ügynököt és menedzsert meggyőzni arról, hogy érdemes nálunk fellépni, ha kell, még egy olyan dátumegyeztetésből fakadó problémát is megoldunk, ami most Billie Eilish esetén fennállt. Azt gondolom, nagyon jó üzenet az ügynökök felé, ha látják, mennyire rugalmasak vagyunk, és hogy szeretjük a fellépőiket.

Nagyon kíváncsiak lettünk volna rá, vajon mekkora összeget kell kifizetni ahhoz, hogy élőben láthassa a Sziget közönsége Billie Eilisht, ám a szervezők erről nem beszélhetnek. Kádár Tamás csupán annyit tudott megerősíteni, amit feltehetőleg mindenki sejtett:

Billie Eilish az idei Sziget legdrágább fellépője.

Rajta kívül persze egy csomó izgalmas előadó érkezik a fesztiválra, nemcsak zenekarok, dj-k és énekesek, hanem artisták, színészek és mutatványosok is szórakoztatják majd a nagyérdeműt, emellett pedig napközben egy csomó játékos és sportlehetőség is várja látogatókat, akik közül nagyon sokan idén is a fesztiválváros területén laknak majd. Felsorolni is nehéz a programok tömkelegét, aki járt már korábban a Szigeten, az pontosan tudja, hogy az egész egyfajta színes kavalkád, amely más zenei fesztiválokon túlmutatva, pont összművészeti jellegéből adódóan olyan élményt kínál, amelyet egy életre elraktároz magában az ember. Nem véletlen, hogy olyan sokan rendszeresen visszajárnak a rendezvényre, egyeseknek a Sziget hete az éves nyaralása is, mert ez tényleg egy olyan hely, ahol meg lehet tapasztalni az önfeledt jókedv és a szabadság ízét.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)