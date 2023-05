A hírt Johnny Marr gitáros jelentette be a közösségi médiában, aki a következőket írta:

Mély szomorúsággal jelentjük be, hogy Andy Rourke hosszan tartó betegség után, hasnyálmirigyrákban meghalt. Andyre kedves és gyönyörű lélekként fognak emlékezni azok, akik ismerték, és a zene rajongói rendkívül tehetséges muzsikusként. Kérünk mindenkit, hogy ezekben a szomorú időkben tartsuk tiszteletben a család magánéletét.

Rourke játszott a The Smiths klasszikus felállásában, valamint feloszlásuk után a frontember Morrissey szólóprojektjében − írta meg a The Guardian.

A Freebass nevű szupergroupban is játszott két másik híres manchesteri basszusgitárossal, a New Order-es Peter Hookkal és a Stone Roses-os Manival, valamint készített felvételt Sinéad O’Connorral, a Pretendersszel, Ian Brownnal, valamint a The Cranberries énekesnőjével, Dolores O’Riordannal a DARK nevű együttesben.

Marr és Morrissey 1982-ben alakította meg a The Smithst. Első basszusgitárosuk Steve Pomfret volt, akit az a Dale Hibbert váltott, aki a The Smiths első koncertjén játszott, de ezt követően Rourke érkezett a zenekarba, aki Marr iskolai barátja volt, és 11 éves koruk óta ismerték egymást.

A The Smiths határozta meg az indie-szcéna hangzásvilágát

A The Smiths még abban az évben rögzítette első demóját a klasszikus felállásban, olyan dalokkal, mint a What Difference Does It Make? Zenei világukat Morrissey éneke, Marr összetett gitárszólamai, valamint Rourke és Mike Joyce dobos technikailag briliáns ritmusszekciója határozta meg. Ez volt az a hangzás, amely meghatározta az 1980-as évek brit indie-zenéjét, és négy klasszikus albumot eredményezett.

Rourke heroinhasználattal küzdött, és 1986-ban letartóztatták birtoklásért. Kirúgták a zenekarból, de két hét múlva újra csatlakozott.

Elkezdesz egy csomó pénzt keresni, és nem tudod, mit csinálj vele. Elkezded drogokra költeni

− mondta később Rourke.

Marr 1987-ben távozott, ami nem sokkal később a zenekar feloszlását jelentette. „Amikor elment, az óriási hatással volt ránk, és azt hiszem, mindannyian traumatizáltak voltunk, és valószínűleg még mindig azok vagyunk” − mondta Rourke 2022-ben. „Senki sem tudta, hogyan reagáljon. Nem tudtam, hogy felhívjam-e, vagy hagyjam békén. Igazán szörnyű, borzalmas időszak volt ez mindannyiunk számára.”

Rourke és Joyce 1989-ben olyan Morrissey-dalokon játszott, mint a The Last of the Famous International Playboys és az Interesting Drug, ami Joyce szerint visszatekintve „egy nagy rúgás volt Johnny számára… Úgy éreztem, hogy elárultam őt, így hosszú idő telt el, mire újra beszéltünk.”

Rourke és Joyce 1989-ben bíróság elé citálta Morrissey-t és Marr-t, azzal érvelve, hogy egyenlő részesedéssel tartoznak a bevételekből, mivel az együttes előadói és felvételi jogdíjainak csak 10 százalékát kapták meg. Rourke gyorsan megegyezett 83 ezer font egyösszegű kártérítésben, míg Joyce folytatta a pert, és körülbelül 1 millió fontot kapott visszamenőleges jogdíjként és még plusz 25 százalékot a későbbiekben. Az ügyben a bíró híres módon „fondorlatosnak, trükkösnek és megbízhatatlannak” nevezte Morrissey-t.