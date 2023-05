Cikkünk frissül...

Tina Turner, a rock 'n' roll királynője, aki a nyolcvanas években vált az egyik legnagyobb sztárrá, 83 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt – közölte publicistája a PA hírügynökséggel.

Az elmúlt években a legendás énekesnő egészségi állapota megromlott, 2016-ban bélrákot diagnosztizáltak nála, 2017-ben pedig veseátültetésen esett át.

Több mint 50 éve tartó karrierje során Tina Turner számos díjat gyűjtött be, és beválasztották a műfaj halhatatlanjai közé.

Mick Jagger egy korábbi interjúban bevallotta, hogy színpadi személyiségéhez Tina Turner energikus előadásaiból merített ihletet.

Miután két évtizedig együtt dolgozott bántalmazó férjével, Ike Turnerrel, az amerikai származású svájci énekesnő-színésznő szólókarrierbe kezdett. A nehéz kezdet után a Private Dancer című albumával a nyolcvanas évek egyik meghatározó popikonjává vált.

Életét három memoár, egy életrajzi film, egy zenés musical és 2021-ben a Tina című dokumentumfilm örökítette meg.

7 Az énekesnő 2019. november 7-én Galéria: Meghalt Tina Turner (Fotó: Andrew H Walker / Getty Images Hungary)

Nehéz gyerekkora volt

Tina Turner 1939. november 26-án, Anna Mae Bullock néven született, a Tennessee állambeli Nutbushban nőtt fel.

A Tennessee-ből származó kislány szülei gyapotot szedtek. A családi viták állandók voltak, az énekesnő édesanyja pedig beleunt a harcba: egy napon fogta magát, és ott hagyta a családját. Az apja követte felesége példáját, a gyerekek pedig a rokonoknál ragadtak.

Tina Turner gyerekként a kisváros templomi kórusában énekelt, tinédzserként pedig beverekedte magát Ike St Louis-i zenekarába: a fiatal lány mindenkit lenyűgözött, amikor előadta BB King You Know I Love You című dalát.

Erőszakban nőtt fel

Miután kiderült a tehetsége, Ike a Tina Turner nevet adta neki. A férfi hamar bántalmazóvá vált: egy alkalommal meg is ütötte az énekesnőt.

A Tina című dokumentumfilm előtérbe helyezi a mentális és fizikai bántalmazásokat, amelyek meghatározták az énekesnő Ike Turnerrel való 16 éves kapcsolatát és házasságát.

Erőszakban nőttem fel. Nem lehet máshogy fogalmazni. Amikor felébredtem, boldogtalan voltam. De úgy tudtam kijönni a sötétségből, hogy hinni tudtam benne: túl kell, hogy éljek

– vallotta be az énekesnő.

7 Tina Turner és volt férje, Ike Turner 1976-ban Galéria: Meghalt Tina Turner (Fotó: Michael Ochs Archives / Getty Images Hungary)

Egy csapásra híressé vált

Tina Turner 1960 júliusában debütált az A Fool in Love című kislemezzel, amely azonnal ismertté tette a nevét az Egyesült Államokban. De igazán a koncertek voltak azok, amelyek meghozták a hírnevet számára.

A 60-as évek második felében a duó nagyon keresett lett; a Rolling Stones előzenekara volt az Egyesült Királyságban, majd később az Egyesült Államokban, és olyan sztárok, mint David Bowie, Sly Stone, Cher, Elvis Presley és Elton John is ellátogattak Las Vegas-i rezidenciájukra, írja a Guardian.

Legenda születik

A sikersorozatnak az vetett véget, amikor Turner 1976-ban elhagyta Ike-ot, aki folyamatosan erőszakos volt vele, és meg is csalta. Viszont ekkor egy új korszak vette kezdetét, és megszületett egy igazi legenda.

Tina Turnert a Rolling Stone magazin beválogatta minden idők 100 legnagyobb énekese közé. Albumai mintegy 200 millió példányban keltek el világszerte, s a Guinness-rekordok Könyvébe is bekerült, ugyanis több koncertjegyet adott el, mint bármely más szólista a szórakoztatóipar történetében.

Út a Hírességek Csarnokába

Tina Turner összesen tizenkét Grammy-díjat nyert, és 2021 októberében egyedülálló előadóként bekerült Rock and Roll Hírességek Csarnokába (1991-ben Ike Turnerrel párként már felvették őket ide, ugyanebben az évben jelent meg első válogatáslemeze, a Simply the Best. Az albumon található Nutbush City Limits feldolgozás bekerült a Brit Top 30-ba).

1986 nyarán az énekesnő csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán.

Másodszor is megházasodott

Tina Turner 27 év együttélés után 2013-ban ment feleségül a német Erwin Bachhoz. Az akkor 73 éves rocknagyi diszkrét polgári esküvőn esküdött örök hűséget 57 éves, zenei producer párjának.

„Nagyon boldog vagyok Svájcban, otthon érzem magam itt, el sem tudnék képzelni jobb helyet magamnak” – nyilatkozta az esküvő után az énekesnő.

(Borítókép: Tina Turner 2008. február 10-én. Fotó: Kevin Mazur / WireImage / Getty Images)