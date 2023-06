Riasztó a túlkínálat, brutálisan megdrágult, mégis csábít

Hidat építene az olvasók között az Agave Kiadó, mert biztosak abban, hogy a zsánerek között van átjárás. Vagyis a krimiért rajongók jól érezhetnék magukat a fantasyvilágban is, a sci-fi nem az ördög lektűrje, lehet akár szépirodalom is. Csak az nem mindegy, mit és mikor olvasunk. Idén június 8. és 11. között tartja lázban az olvasókat az Ünnepi Könyvhét. Ennek apropóján beszélgettünk Kovács Krisztiánnal, az Agave Kiadó kommunikációs igazgatójával.

Mindenkit más hajt, amikor könyvet vesz a kezébe. Mert miért is olvas valaki?

Tanul? Kikapcsolódásra vágyik?

Szórakozni szeretne? Trendi?

Jó szokás? Beszélni lehet róla?

Világokat nyit meg előttünk?

Alighanem egyszerre mind igaz, és részeiben is érvényes. Kovács Krisztián, az Agave Kiadó kommunikációs igazgatója az Index Kultúra rovatának arútluK című podcastjában ugyanakkor arról beszél, hogy mindegy is,

csak vegyünk könyvet a kezünkbe!

Ehhez, persze, mindenekelőtt meg kell teremteni a hangulatot. És utána már csak 100 oldalt kell elolvasni. Ennyi olvasás alatt ugyanis eldől, hogy az a könyv kell-e nekünk, tetszik-e nekünk.

Ami sokak számára riasztó lehet, az a túlkínálat, valamint a könyv ára. A túlkínálat annyit jelent, hogy hetente annyi cím (új könyv) jön szembe az olvasóval, amennyit lehetetlen befogadni, sőt áttekinteni is. Ez megnehezíti a választást, ugyanakkor az is igaz, hogy egyben lehetőséget is teremt a választásra.

Drága a könyv, de örök

Ami pedig a könyvek árát illeti: valóban, egy televíziós streamszolgáltató egy könyv áráért képes egy hónapnyi vizuális élményt és lekötöttséget adni, csak éppen arra képtelen, amire a könyv nagyon is. Hiszen míg egy film, egy sorozat megmutat egy világot, a könyv lehetőséget teremt arra, hogy saját belső világot építsünk. Ami csak a miénk.

Ön hány könyvet olvas egy évben? Egyet sem

1-10

10-30

30-50

Ötvennél többet

Minek olvasni, ott a TikTok?!

A könyv túl drága nekem

A beszélgetésből az is megtudható,

hogyan indult az Agave a könyvpiacon;

mi változott azóta, hogy húsz éve kiadták az első könyvet;

mit olvasnak a magyarok: sci-fit, krimit, fantasyt, szépirodalmat, kortárs regényt;

milyen nehezített pályán halad egy elsőkönyves szerző;

van-e kockázat a könyvkiadásban, és mi az;

melyik korosztály mit olvas?

(Borítókép: Kovács Krisztián. Fotó: Nagy Tamás / Index)