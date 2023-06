Sírva fakadt az ég, az emberek pedig ezt üvöltötték: Pest

Adrenalin. Nettó adrenalinfröccs. Ezt tapasztaltuk meg szerda este, amikor a Budapest Parkban, a szakadó esőben meghallgattuk, néztük a kanadai punk-rock nagyágyúit, a Billy Talentet. Van az a zenekar, amelyik minden alkalommal lehengerlő teljesítményt nyújt, ezért ezt az ember már-már el is várja a csapattól.

Náluk sincs ez másképp, és rendre eleget is tesznek az elvárásoknak.

Három évtizednyi közös zenélés, egy névváltás és hat album – a legutolsó 2022-ben. Ezt tudhatja magáénak a kanadai zenekar, amely Magyarországon már jó párszor megfordult. A hazai közönség imádja őket, és szemlátomást ők is imádják a magyarokat. A rendszeresen visszatérő szójáték – „When I say Buda, you say Pest!” – mára hagyománnyá vált a zenekar koncertjein, és ez most sem maradt el. Ám előbb tekerjünk vissza a koncert elejére!

12 Galéria: Billy Talent 2023.06.07. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Nem csak királyfiból akad három

Nagyjából háromszor futottuk végig az időjárás előrejelzést, és az itt-ott elcsípett beszélgetések alapján ebbéli tevékenységünkben nem mi voltunk az egyetlenek. Az elmúlt pár nap kaotikus időjárása és a reggel óta járőröző sötét fellegek hada nem adott túl sok okot a bizakodásra. Délelőtt mégis úgy láttuk, hogy délutánra az ég kisírja magát, estére megnyugszik.

Ennek fényében megnyugvással igyekeztünk időben odaérni – hiszen a parkos koncertektől nem rendkívüli és nem is megszokott módon ezúttal három előzenekar melegített a főbanda előtt. Ötkor nyíltak a kapuk, és 20 perccel később már kezdett is az első csapat, név szerint a Sincere Engineer. A női frontemberes punkbanda 2015-ben startolt Amerikában. Fellépésük remek kezdésnek bizonyult. Bár még csak az éppen befelé szivárgó tömeggel néztek szembe az amúgy sem kicsi Budapest Parkban, nem spóroltak az energiákon.

Őket követte a The Menzingers, és a 2006-ban alakult amerikai punk-rock banda még feljebb tornázta a hangulatot. A kvázi két frontemberes – de legalább is két énekessel bíró – felállás a dúdolható dallamaival és profi attitűdjével hamar pozitív reakciókat váltott ki a közönségből, ami ekkorra már azért néhány száz főre bővült.

Az előzenekarok közül azonban mindenképp kiemelendő a harmadik fellépő.

A neve valószínűleg ismerősebben cseng, tekintve, hogy nem először járt Budapesten, és nem is aprócska előadóról van szó. Ő Frank Turner, akit a koncerten ezúttal a The Sleeping Souls kísért. A punkot indie-vel és countryval keverő előadó nem csupán maximalizálta az előzenekaroktól elvárt bemelegítést, hanem túl is lépett ezen, akár társfellépőnek is lehetett tekinteni. A tömeg ugyanúgy tombolt, nyomta a pogót, a circle pitet, mintha más már nem is érkezne.

Turner még néhány keresetlen viccet is elsütött, ezek a pillanat hevében annyira nem is tűntek vészesnek, amikor pedig megerőszakolta magát, hogy néhány sort magyarul is elmondjon, az egészen mulattató volt.

Amint látjátok, tökéletesen beszélek magyarul

– hangzott el az énekes szájából a mondat néhány f*ckal tűzdelve, mikor egy-egy szónál megbicsaklott a nyelve.

Már az első zenekartól kezdve szemerkélt az eső, de ez abszolút tűrhető volt, Frank Turner pedig teljesen elfeledtette velünk a tényt, hogy a nap lassacskán elbújt, nyomában pedig szürke, majd szinte teljesen fekete fellegek lepték el az eget. Ez csupán akkor vált feltűnővé, miután lejött a színpadról – és rá néhány percre a felhőknél eltörött a mécses, de úgy istenesen. Nagyjából ilyen, amikor azt mondják, „mintha dézsából öntenék”. Ha az ember csak az egyik fedés alól akart a másikig sétálni öt métert, egy nem is annyira laza zuhanyt kaphatott – ingyen és bérmentve.

12 Galéria: Billy Talent 2023.06.07. Fotó: Kaszás Tamás / Index

Legalább a zuhany ingyen volt

Ideig-óráig töprengtünk, hogy a srácok vajon húzzák-e a koncertkezdést a körülményekre való tekintettel, de szinte terv szerint, nem sokkal fél kilenc előtt megdörrentek a dobok. Ezután pedig elég kevés embert érdekelt, hogy ázik-e vagy fázik-e. A hangosítóállványig megteltek a sorok, az embereket elöntötte a pőre adrenalin. Ritmusra hullámzott a közönség, együtt a zenével, pláne az esővel, üvöltötte a dalszövegeket, mintha nem lenne holnap.

Ez még úgy jellemző is egy Billy Talent koncertre, de egyszerűen felemelő volt szakadó esőben is megtapasztalni ezt az elemi erőt.

Három dalt sem kellett végigvárni, és már szólt az ikonikus „When I say Buda, you say Pest”. S hogy még egy sornyit szemléltessük az eső intenzitását a koncertkezdésnél, oldalt pont ráláttunk egy parkolóra, ahonnan egy kocsi próbált kigurulni. Kétszer majdnem elsüllyedt – éljen a hátsókerék-meghajtás!

Nagyjából 20:40 körül az énekes, Benjamin Kowalewicz azt mondta, hogy érzi, mindjárt eláll az eső. Nem véletlenül lett belőle rocksztár időjós helyett. Ebből a poénból szőtte át a következő dalt, és robbantotta be a közönséget, amelynek adrenalinfröccse – a koncert közepénél egy rövid ideig – egyenes arányban csökkent az esővel.

12 Galéria: Billy Talent 2023.06.07. Fotó: Kaszás Tamás / Index

A nagy lendület után kellett némi leengedés, a banda itt taktikusan – vagy csak véletlen egybeesésként – a valamivel lazább nótáit tolta, majd a hajrában mindenkit visszahozott kétszáz százalékra – amikorra az eső elállt. Még a közeli kamerapozíciókról Kowalewicz egy d*ck camos poént is betolt, hogy

némileg kényelmetlen az ágyékára fókuszáló kamera, de hát mit lehet tenni.

Végül jött a sláger és zúzásdömping a koncert végén, a csapat pedig felkínálta a közönségnek: ahelyett, hogy lenyomnák a visszatapsos, erőltetett lemenetelt, inkább tolnák végig az egész szettet egyben. Így is lett, és a Red Flaggel le is gyűrték a maradék energiát.

Összességében egy kimondottan hosszú, nagyjából húsz dalos szettet hozott el a Billy Talent a Budapest Park közönségének június hetedikén. Az előző koncerthelyszínekkel összemérve (elméletileg) ez volt az egyik leghosszabb fellépés a nóták számát tekintve, amiben az elsőtől az utolsó album dalaiig minden szerepelt. Ez csak tovább erősíti az alapkoncepciót, hogy a csapat kimondottan csípi a hazai közönséget – ami szemlátomást kölcsönös.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)