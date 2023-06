Leesik az állunk, olyan brutálisan valóságos a pusztulás víziója

Ennél erősebben nem is indulhatna a vakáció. A 2023. június 21-én kezdődő, öt napon át tartó Kecskeméti Animációs Fesztiválon (KAFF) sok mindenre fény derül. Például arra, hogy hány lelke van Kojotnak, hogyan néz ki az elpusztult Budapest, s hogy milyen démonokkal küzd a nagyfater.

Az animációban az a jó, hogy semmi sem szab határt a képzeletnek. Legfeljebb a technológia, bár az ma már olyannyira előreszáguldott a nem is olyan távoli jövőbe, hogy tényleg csak jó történetek kellenek ahhoz, hogy összeálljon egy-egy rövidfilm vagy egész estés alkotás.

Kecskemét ebből a rajzolt, animált fantáziavilágból hoz elénk bőséges kínálatot, és akik szeretik ezt a zsánert, műfajt, azok tudják, hogy egy jó animációs film gyakran ugyanolyan erős, mint bármilyen forgatott valóság.

Nemzetközi fesztiválon is nyertek már

A 16. KAFF-on láthatjuk az elmúlt két év magyar termését, valamint válogatást a legfrissebb európai alkotásokból is. Számokban kifejezve:

8 helyszínen

15 egész estés film,

6 kiállítás,

5 könyvbemutató,

2 koncert.

Valamint számos tematikus vetítés, retrospektív válogatás, filmszakmai program, workshop és gyerekprogram is a KAFF része, elvégre összművészeti fesztivál.

A versenyprogramba 32 ország 420 alkotása közül nyolc film jutott be az egész estés animációk közé, közöttük olyanok is, amelyek a világ legrangosabb animációs filmfesztiváljain, Annecyban, Bucheonban, az Európai Filmdíjon és a Tokyo Anime Awardon is díjat nyertek. A KAFF részletes programja ide kattintva elérhető.

Budapestnek annyi, Kecskemét a jövő

Az Indexen már írtunk arról, hogy az egyik legszürreálisabb alkotás a Műanyag égbolt. Az animált valóság egy olyan jövőbe repít, amilyenre senki nem vágyik. Mert a kupola alatti élet nem egyszerű, a Lánchíd köré is átlátszó csövet építettek.

A rendezőpáros (Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta) egy, a Disney-filmekből már ismert, úgynevezett rotoszkóp technikával dolgozott, vagyis a jeleneteket színészekkel vették fel, az utómunkálatok alatt azonban mindent átrajzoltak kockáról kockára. A hatás, a rajzolt világ egyedi hangulatot sugároz.

Kecskemét az elmúlt fél évszázadban a magyar animáció fellegvárává nőtte ki magát. Erről, a Kecskemétfilm Kft. jelenéről Mikulás Ferenc, a Balázs Béla-díjas, Prima Primissima díjas producer, a Kecskemétfilm Kft. animációs stúdió ügyvezető igazgatója többször is beszélt már az Indexen. Ő alapítóként a kezdetektől jelen van a hírös város animációs világának kiteljesedésében.

A KAFF létrejöttéről például azt mondta, hogy eleinte a saját pénzükön járták a szakmai fesztiválokat, mert tudni akarták, mi történik a nagyvilágban. Idővel azonban a kecskeméti kulturális menedzser rájött, hogy ilyet ők is tudnak csinálni:

Legyen egy nemzetközi animációs fesztivál Kecskeméten, hiszen ez jó a stúdiónak, a magyar animációnak és a városnak is.

Azóta van Kecskeméti Animációs Filmfesztivál, vagyis a KAFF. A rajzfilmes és animációs találkozót ma már a világ tizenöt legjobb szakmai fesztiválja között tartják számon. Ez azt is jelenti, hogy a Kecskeméten díjazott produkciókat automatikusan meghívják a többi fesztivál versenyprogramjába is.

(Borítókép: Bánóczki Tibor, Szabó Sarolta: Műanyag égbolt)