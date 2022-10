Toldi Miklós simán veri Pókembert, mert ő magyar hős

Hamarosan a mozikba kerül a Toldi, az egész estés animációs alkotás, amelyen Jankovics Marcell halála előtt is teljes szívvel és lelkesedéssel dolgozott, ám művének bemutatóját már nem érte meg.

Ez az a rajzfilm, amire Jankovics Marcell is azt mondta, hogy ezt már nem ő, hanem „mi készítettük″. A mester ezzel arra utalt, és ezt már Mikulás Ferenctől tudjuk, mert elmeséli az arútluK című podcastműsorunkban, hogy az animációs filmek ma már nem úgy készülnek, ahogyan Jankovics Marcell egész életében dolgozott.

A történet régi, a technológia új

Vagyis Kecskeméten felnőtt egy új animátorgeneráció, melynek tagjai ismerik és megtanulták mindazt, amit Jankovics Marcell is tudott, ehhez hozzáadták saját kreativitásukat, a technológiai fejlődésnek köszönhetően pedig a papíralapú rajzolást felváltotta a modern, számítógépes programalapú animáció.

Mikulás Ferenc azt is elmondja, hogy Arany János elbeszélő költeményét nem lehetetett egy az egyben animációra ültetni, és ennek az is oka, hogy Jankovics Marcell fantázia- és látványvilága meghaladja a történet szimpla leképezését, éppen ezért az eredeti szövegből elhagytak olyan részeket, amelyek az animáció formanyelvén gazdagon és látványosan mutatják meg azt, amit – jobb esetben – minden iskolás és felnőtt kívülről tud.

Vagyis amikor a kopár szík sarja a napmelegtől ég, azt nem feltétlenül kell külön narrálni, hiszen ez vizuálisan jól és kifejezetten szépen is megjeleníthető.

Arany János amúgy szerepel a Toldiban, ő kapta a narrátor szerepét, és a Toldi érdekessége még az is, hogy az összes szereplő – még Arany János is – egyetlen színész, Széles Tamás hangján szólal meg. Mikulás Ferenc azt mondja, hogy ilyen teljesítményre a színészek közül is csak kevesen képesek. Egyébként ilyen volt Szabó Gyula, aki nélkül a Magyar népmesék sorozat ma már nehezen volna elképzelhető.

A podcastból kiderül az is, hogy

Toldi Miklós miért szőke,

a történet mindössze hat nap alatt játszódik,

Toldi Miklós igazi, szerethető magyar hős,

az egész estét rajzfilm költsége mintegy 800 millió forint,

s el sem tudjuk képzelni, milyen nehéz manapság pénzhez jutni az animációs filmek világában,

a kecskeméti animációs műhely látogatható.

S hogy mennyire fontos érték a magyar animáció, a kecskeméti stúdió munkája, mi sem bizonyítja jobban, hogy a szurkolók már a sporteseményeken is a Magyar népmesék dallamát lalázzák.

A magyar animáció idén amúgy is ismét ünnepel: 2022. november 18-a és 20-a között 9. alkalommal szervezik meg az Országos Rajzfilmünnepet. Aki kíváncsi arra, hogy milyen helyszíneken milyen rajzfilmeket láthat, az ide kattintva kedvére böngészhet.



(Borítókép: Mikulás Ferenc. Fotó: Németh Kata / Index)