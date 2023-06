Idén is volt VéNégy Fesztivál, méghozzá jubileumi. Ráadásul amit már tízszer is megrendeztek, az lesz örökre, mert ott már sokan jártak, beszélnek róla. És mi másról szólna is egy ilyen összművészeti rendezvény, mint arról, hogy a kultúra és a teremtőerő, az élmény örök.

Ennél fejedelmibb helyen nem is rendezhetnének fesztivált. Nagymaros csöndes sváb település. Ide még az is hazajár, aki csak először sétál az utcáin, vagy megáll rögtönzött piacán, hogy magával vigyen valami helyit, termelőit. Vagy csak magába szívja a történelmet, átéli a nyugalmat, amit örökül hagytak svábok, folyó menti kereskedők, és élvezi a települést körbeölelő természet harmóniáját.

Évente turisták ezrei fordulnak meg itt, kompolnak a Dunán, rendelnek sült halat, tépik a lángost, miközben a túlparton lévő, hegytetőn feszítő várat nézik, a híres visegrádit. Innen nézve az is csöndes, őrzi a tájat, vagy a táj vigyáz rá. Mindegy is. Az eredmény ugyanaz.

12 Galéria: Dzsúdló esőben, Beton.Hofi szélben, gyerekek kuckóban Fotó: Heim Dániel / VéNégy Fesztivál

A nagymarosi VéNégy Fesztivál a híres történelmi visegrádi négyekről kapta nevét.

Ma is a cseh, a lengyel, a szlovák és a magyar nemzet legjobbjai gyűlnek ide, szövetségük most is történelmi, emlékük kulturális eredményekben is kifejezhető.

A VéNégy Fesztivál kicsit más, mint amit sokan összművészetinek mondanak. De a másság csupán abban értendő, hogy itt minden szó szerint természethez közeli és emberléptékű. Éppen ezért a hangulata is meghittebb, családiasabb. Legyen az táncház a Gasztro Udvarban, dalszerelő műhely, filmvetítés, színházi workshop – mert nem mindegy, hogyan kell hozzálátni egy színdarabhoz –, VR-élmény, színpadi show, bábművészet, játszóház, sportos foglalkozás, zenei előadás, koncert.

Családias fesztivál

Idén 2023. június 22. és 25. között gyűltek össze a VéNégyek. A vendégelőadók, a művészek koncerteken és színházi előadásokon, utcai performanszokon mutatták meg, ki miben a legjobb, ki minden alkot és hagy maradandót. A VéNégy Fesztivál több zenei színpadra – egyet még a vízre is építették – gyűjtötte egybe az élményeket, pontosabban szórta szét onnan azokat. Jöttek ismerősök és újak, fellépett és játszott a Carson Coma, Bérczesi Robi, Dzsúdló és a Halott Pénz, Beton.Hofi, a Blahalousiana és a Bagossy Brothers Company.

12 Galéria: Dzsúdló esőben, Beton.Hofi szélben, gyerekek kuckóban Fotó: Heim Dániel / VéNégy Fesztivál

S ha már szóba került a családias hangulat, ezt a rendelkezésre álló hely és terület predesztinálja is. A fesztiválozók átlagéletkora itt 16–30 év, de inkább 25 alatt. Ránézésre legalábbis. A vendégek között sok a gyermekes család. Családapák és családanyák együtt érkeznek a csemetékkel, mert nekik is jut hely. A közönségben, ha vannak is idősebbek, régmúlt fesztiválok hírnökei, jól elvegyülnek a tömegben. A legidősebb hölgy például az 1931-ben gyártott Mercedes-Benz Nürburg 460 (W08) lehetett, amelyik pazar kondícióval érkezett Nagymarosra a lengyel KTO Színház utcaszínházi produkciójának fontos szereplőjeként.

De visszatérve a fesztiválozókra: a VéNégy Fesztiválon az akciós diákbérlethez kempinghely is járt, ami kifejezetten fesztiválbarát megoldásnak tűnik, így nem csoda, ha a kijelölt területen idén a fák közé hamar felverték a sátrakat. A nagymarosi VéNégy Fesztivált ez a családias szemlélet alapjaiban különbözteti másoktól, így viszont éppen ezért ez lehet az a fesztivál, ahová bármelyik szülő nyugodt lélekkel engedheti el kamasz kölykeit. Ismerkedni, kultúrát hallgatni, nézni, tanulni.

Dzsúdló esőben, Beton.Hofi szélben

A szervezők amúgy eléggé képben voltak az időjárás változékonyságát illetően, még arra is figyeltek, hova álljon a tömeg, milyen színpadi látványosságok működhetnek biztonsággal, ha jön a szél vagy támad a vihar. S bár a koncertsátor mindig jelentős védelmet nyújt a széllel és esővel szemben, a fesztivál hangulatát mutatja az is, hogy amikor például péntek este Dzsúdló nyomja a színpadon, a rajongók akkor is, csuromvizes ruhában is tombolnak a szakadó esőben – Beton.Hofi bezzeg megúszta egy szélviharral.

A Duna partján amúgy minden időjárási nehezítés ellenére simán zajlott a fesztivál, az előadások és koncertek menetrendjét pontosan sikerült tartani, jelentős csúszások sem rontották a hangulatot.

12 Beton.Hofi Galéria: Dzsúdló esőben, Beton.Hofi szélben, gyerekek kuckóban (Fotó: Heim Dániel / VéNégy Fesztivál)

Hosszabb sorok inkább csak a pultok előtt alakultak ki, de ez olyan általános fesztiváljelenség, amit a repoharak kultúrája sem old meg egykönnyen. A mai fesztiválárakhoz képest átlagos áron folyt a sör, a bor, az üdítő, pár ezer forintból jól lehetett lakni. S bár tény, a VéNégy Fesztivál összművészeti, fő profilja pedig nem a gasztronómia, hanem a színpadi kultúra, a kínálat így is messze a klasszikus hamburger és hot dog választási lehetősége fölé ment.

S ha már ment. Vagyis megy. A VéNégy Fesztivál elhelyezkedést tekintve is egyedi. Talán azért, mert északról a Börzsöny bércei védik, a település lábánál folyik a Duna, így megközelítése elsőre korlátozottnak tűnik. De ez csak a látszat.

Ez a fesztivál ugyanis olyan, ahová el lehetett jutni vonattal, busszal, autóval, vagy akár a vízen is, komppal Visegrád felől.

Ha valaki jövőre jönne, annak érdemes tudnia, itt nyoma sincs annak, hogy órákon át kellene dugóban araszolnia. A parkoló mindössze két perce van a főbejárattól, ami pazarul kényelmes, de itt taxisok hada várta az érkezőket, az indulókat. Nem beszélve a hajnalban visszainduló fesztiválbuszokról, vagy a virrasztó kompjáratokról Visegrád és Nagymaros között.

Mi is számos élménnyel a lelkünkben hagyjuk magunk mögött a fesztivált. Jobbunkon a Duna, mögöttünk a vár, a távolban Nagymaros lampionos fényei – és egy tízéves fesztivál: emberléptékű találkozás egymással, nemzetekkel, kultúrával.

(Borítókép: Heim Dániel / VéNégy Fesztivál)